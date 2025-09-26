Max Verstappen zit met zijn twee zeges op rij in een goede flow. De Nederlander legt in gesprek met Motorsport.com uit dat hij op de moeilijke momenten ook weleens heeft getwijfeld aan een mogelijke ommekeer, maar benadrukt dat het des te bevredigender is om uiteindelijk licht aan het einde van de tunnel te zien.

Red Bull stond er in het verleden juist om bekend tijdens het seizoen goed door te ontwikkelen. De wagen waarmee het jaar begon, was niet altijd de beste, maar gedurende het seizoen wist het Oostenrijkse team dat vaak om te draaien. Vanaf 2022 beschikte Red Bull juist over de dominante bolide en halverwege 2024 heeft McLaren dat stokje overgenomen. Ook in 2025 beschikt McLaren met de MCL39 over de snelste wagen, al zal in Singapore moeten blijken of dat na de race in Bakoe nog steeds zo is.

Veel discussie gehad over ontwikkeling

Niet alleen op de baan gaat het inmiddels een stuk beter: met de komst van Laurent Mekies is ook de sfeer in de fabriek in Milton Keynes verbeterd. Verstappen onthult dat het team veel uren met elkaar heeft doorgebracht om de RB21 te verbeteren. "We hebben natuurlijk heel veel discussies gehad over hoe we dingen kunnen aanpassen en hoe we zaken kunnen testen. En ja, dat hebben we uiteindelijk toch goed aangepakt," opent de viervoudig kampioen.

Verstappen twijfelde op sommige momenten

Dat Red Bull in het verleden sterk was in doorontwikkeling, is anno 2025 niet meer zo vanzelfsprekend: "Ja, maar dat was natuurlijk wel heel anders. Toen ging het vooral om aerodynamica en upgrades, maar nu is het toch anders door het budgetplafond." Dat Verstappen in Monza, maar ook in Bakoe met overtuiging kon winnen, had hij zelf niet altijd verwacht. "Uiteindelijk heb je natuurlijk altijd moeilijke momenten. En natuurlijk denk je soms ook wel eens: ‘komt dit nog goed?’ Maar aan de andere kant heeft het ook geen zin om zo te blijven denken. We moeten altijd proberen om in oplossingen te denken, met mensen praten en ideeën uitwisselen. Daar draait het uiteindelijk om," aldus Verstappen.

