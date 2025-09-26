Max Verstappen zal het aankomende weekend tussen de races in Azerbeidzjan en Singapore niet gebruiken om tot rust te komen. De viervoudig wereldkampioen maakt zijn GT3-debuut op de Nordschleife in Duitsland en inmiddels zijn de eerste kilometers op Duitse grond verreden.

Na lang wachten is het eindelijk zover: Verstappen zal zijn GT3-debuut maken op de iconische Nordschleife vlak over de grens in Duitsland. Dit zal gebeuren tijdens de 57. ADAC Barbarossapreis, de negende ronde van de NLS. Er wordt om 8:30 voor anderhalf uur gekwalificeerd, voordat de wedstrijd van vier uur om 12:00 begint. Verstappen doet mee met de nummer-31 Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing en deelt de auto met Chris Lulham. Op zaterdag gaat het dus los met de echte sessies, maar inmiddels heeft Verstappen al de nodige kilometers gemaakt.

Verstappen al getest

Op vrijdag wordt door Verstappen en Lulham al namelijk getest op het officiële circuit van de Nürburgring, dat naast de Nordschleife ligt. Het is mistig en vochtig op de baan, maar dat heeft het tweetal niet tegengehouden om alvast wel rondjes te rijden op het asfalt van de Nürburgring. Later vanmiddag begint het echte werk qua testen, wanneer de Ferrari 296 GT3 het asfalt van de Nordschleife op gaat.

