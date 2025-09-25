close global

Max Verstappen

Bedenker van Verstappen-lied onthult van Max te hebben gehoord: 'Is nog wel een ding'

Jeen Grievink

Jeen Grievink
Max Verstappen

"Tu tu tu du, Max Verstappen!", we kunnen het allemaal inmiddels wel meezingen. Het populaire lied over de Nederlander gaat de hele wereld. Maar wie heeft dit nummer eigenlijk bedacht en hebben zij al een reactie van Verstappen ontvangen op dit nummer? Deze brandende vragen kregen een antwoord tijdens de radioshow van 538 op Zandvoort.

De muziekgroep Carte Blanq, bestaande uit het koppel en DJ-duo Dominic en Inge uit Velthoven, is het brein achter de inmiddels welbekende "tu tu tu du, Max Verstappen"-tune. Samen met collega-DJ Nils van Zandt en zanger Jeroen Nap besloten zij middels een nummer een ode te brengen aan Verstappen. Dat het nummer wereldwijd opgepakt zou worden, hadden ook zij niet verwacht. "In het Ziggo Dome stond volgens mij een Zuid-Koreaanse popgroep op te treden en die zongen dus live op het podium die plaat [over Verstappen, red.]", zo vertelt Dominic, het grote brein achter dit nummer.

Verstappen wordt er "letterlijk mee achtervolgd"

Maar ook op festivals als Parookaville en Tomorrowland wordt het Max Verstappen-lied veelvuldig gedraaid. Op TikTok is het nummer meer dan een miljard keer gestreamd. Het is een ware wereldhit geworden. En dat heeft ook Verstappen zelf al een tijdje aan den lijve ondervonden. Maar heeft Carte Blanq ook al zelf iets gehoord van Verstappen - en wat hij er allemaal van vindt? "Ja, wij weten wel... hij vindt het prima, maar het is ook niet zo dat Max er heel hard mee wegloopt. En dat is ook prima. Hij wordt er letterlijk mee achtervolgd en dat is wel een ding", zo vertelt Dominic.

Melodie Verstappen-lied dateert al uit jaren '80

Ook onthult hij dat de melodie achter het nummer niet door hen zelf is bedacht. "De melodie komt uit de jaren '80", zegt Dominic. "De titel is Papa's got a brand new pigbag en je moet het maar eens opzoeken op YouTube, het is heel grappig. Als je de foto ziet, het is een bandje dat ja, een beetje bij elkaar geraapt is om het zo maar te zeggen. En je hoort letterlijk de instrumenten, maar zij spelen dus eigenlijk het melodietje."

Max Verstappen

