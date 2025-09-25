Max Verstappen was dit jaar veelvuldig onderwerp van gesprek op de coureursmarkt en met name het team van Mercedes leek lange tijd goede papieren te hebben om de Nederlander aan te trekken. Er waren veelbesproken gesprekken samen met Toto Wolff, maar volgens de Oostenrijker gingen die over hele andere zaken.

Na een maandenlange soap rondom Verstappen is het duidelijk: de viervoudig wereldkampioen rijdt ook in 2026 'gewoon' voor het team van Red Bull. De mindere prestaties op de baan en allerlei wilde geruchten zorgden ervoor dat er in de media constant gesproken werd over een eventuele overstap naar het team van Mercedes. Dit ook omdat George Russell maar geen nieuw contract vanuit Toto Wolff aangeboden kreeg. Toch was er veel gebeurd. Zo vertrok Christian Horner bij Red Bull en kwam Laurent Mekies in zijn plaats. Enkele weken later wisten we dat Verstappen bij zijn huidige team zal blijven.

Artikel gaat verder onder video

Vermeulen

In een openhartig gesprek legde manager Raymond Vermeulen eerder uit hoe de vork in de steel zit: “Het is nu achter de rug, maar het is altijd een doorlopend proces. In deze wereld praat iedereen met elkaar, of het nu goed of slecht gaat. Voor de zomerstop werd duidelijk dat we ons voor 2026 aan Red Bull hebben verbonden. Ik denk dat het de juiste beslissing is. Zelfs als Max zijn prestatieclausule had kunnen activeren, zou het de vraag zijn geweest of hij dat zou hebben gedaan.”

Persoonlijk vlak

Met de komst van nieuwe motor- en chassisreglementen in 2026, waarin ook de eigen Formule 1-motor van Red Bull in samenwerking met Ford haar debuut maakt, wordt het komend seizoen het toneel voor veel meer dan alleen technologische vernieuwingen. Wolff vertelt nu dat de gesprekken met de viervoudig wereldkampioen eerder dit jaar op een dieper, persoonlijk vlak werden gevoerd: "We hebben het in de zomer niet echt over grote sportieve zaken gehad. Het ging meer om, laten we zeggen, persoonlijke zaken", zo besluit de Oostenrijker tegenover PlanetF1.