Van Gerwen en Littler kunnen het niet laten en volgen zege Verstappen tijdens toernooi
Afgelopen weekend moesten Michael van Gerwen en Luke Littler zelf in actie komen tijdens de Hungarian Darts Trophy. Het duo is echter ook groot Formule 1-fan en kon tussen de sessies door nog een glimp opvangen van de Grand Prix van Azerbeidzjan.
Het toernooi in Hongarije is onderdeel van de EuroTour, die zoals de naam al doet vermoeden door heel Europa trekt. In Hongarije werd Van Gerwen in de derde ronde uitgeschakeld door Danny Noppert, die uiteindelijk de finale wist te bereiken. Op zijn weg daar naartoe schakelde Noppert ook nog regerend kampioen Littler uit. De titel in Hongarije ging echter niet naar hem, want de Duitser Niko Springer wist de finale te winnen.
Wereldkampioenen houden actie op de baan in de gaten
Op zondag in Hongarije moesten Littler en Van Gerwen tussen hun partijen door even wachten. Niet alleen werden er een paar pijlen richting het oefenbord gegooid, er was ook nog tijd om te volgen wat er in Bakoe gebeurde.
