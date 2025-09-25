Het team van McLaren zakte tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan behoorlijk door het ijs met een uitvallende Oscar Piastri en tegenvallende Lando Norris. Jacques Villeneuve heeft dat gezien en stelt dat het team slecht één zo'n weekend kan veroorloven, zeker met een in de nek hijgende Max Verstappen.

Lange tijd dit seizoen leken de McLarens onverslaanbaar en was de Red Bull amper bestuurbaar. De afgelopen weken lijkt er na de zomerstop toch echter ineens wat veranderd te zijn. Verstappen wist zowel de race in Monza als die in Bakoe op klassieke Verstappen-wijze te winnen, terwijl de McLarens er met name afgelopen weekend een potje van maakten. Piastri, leider in het wereldkampioenschap, beleefde een waar horrorweekend in de straten van Bakoe. Nadat hij in de kwalificatie zijn wagen al in de muur hing, deed hij dat in de eerste ronde van de Grand Prix nog eens dunnetjes over. Resultaat: nul punten.

Geen gedrag van wereldkampioen

Ook Lando Norris kwam niet verder dan een schamele zevende plaats, terwijl Verstappen zijn topvorm dus door wist te trekken met een tweede overwinning op rij. "Er was geen reden om problemen te voorzien voor beide coureurs. Tot nu toe zijn ze dit seizoen nog nooit onder zulke druk gezet of in deze situatie terechtgekomen. Ze zaten vroeger in deze situatie wanneer ze niet voor het kampioenschap vochten, dus het maakte niet uit. Plotseling, met het kampioenschap op het spel, heb je een weekend waarin je niet superieur bent. Dat was zo voor het hele team. Zelfs de pitstop voor Norris was niet fantastisch. Dus, het hele team én de twee coureurs, niemand schitterde. Niemand gedroeg zich als wereldkampioen, wat ontzettend gek is. Dit was een wake-upcall. McLaren kan zich maar één weekend als dit veroorloven", zo stelt Villeneuve tegenover OLBG.

Onnodige druk

Het betekent volgens Villeneuve gezien de huidige situatie dat het team van Red Bull plotseling weer hoop krijgt: "Het komt op een moment dat Red Bull een hoop problemen aan de auto heeft opgelost. Ze hebben een reuzestap vooruit gezet. Het is een betere auto, die gemakkelijker te besturen is. Het heeft Red Bull een kans gegeven om te vechten. Misschien niet in Singapore, want dat is een smalle baan met lagesnelheidsbochten. De Red Bull is daar niet goed. McLaren is daar normaal wél goed. Het zou een superieure race van McLaren kunnen opleveren en dan is Bakoe weer helemaal vergeten. Ze hebben zichzelf echter een hoop onnodige druk opgelegd. Dat wil je niet hebben tegenover iemand als Max.

