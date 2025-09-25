Heavymetal-Max in Ziggo Dome: Volbeat brengt Verstappen-liedje ten gehore
Heavymetal-Max in Ziggo Dome: Volbeat brengt Verstappen-liedje ten gehore
Max Verstappen is inmiddels een beroemdheid over de hele wereld en ook zijn welbekende liedje is inmiddels wel overal bekend. Wanneer grote wereldartiesten naar Nederland trekken, wordt het nummertje regelmatig van stal gehaald. Zo ook dit keer door de Deense band Volbeat.
'Tu Tu Tu Tu, Max Verstappen!', wie kent het niet? Het nummer rondom de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing is inmiddels over de hele wereld wel bekend. Overal op de aarde wordt het eenvoudige deuntje meegezongen door Formule 1-fans en supporters van de Limburger. Vaak wordt het nummertje ook erin geknald door artiesten die een bezoekje brengen aan Nederland. Recent, vlak voor de Dutch Grand Prix, zong de Zuid-Koreaanse boyband ENHYPEN het nummer in de Ziggo Dome.
Heavymetal-Max
Dit keer is de volgende artiest op de rol verschenen wat betreft het Verstappen-liedje en net als destijds met ENHYPEN komt de vertolking nu wederom uit vrij onverwachte hoek. De Deense heavymetalband Volbeat bracht namelijk een versie van het nummer ten gehore in - wederom - de Ziggo Dome tijdens een concert deze week. Het levert bijzondere beelden op en een prima sfeertje in de muziekhal.
