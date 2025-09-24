Villeneuve: "Als Verstappen het wereldkampioenschap wint, is dat zijn grootste prestatie ooit"
Villeneuve: "Als Verstappen het wereldkampioenschap wint, is dat zijn grootste prestatie ooit"
Volgens Jacques Villeneuve is het simpel: als Max Verstappen dit jaar alsnog het wereldkampioenschap Formule 1 weet te winnen, zou dat zonder twijfel zijn grootste prestatie ooit zijn.
Met nog zeven raceweekenden te gaan kijkt Max Verstappen tegen een achterstand van 69 punten aan op klassementsleider Oscar Piastri, terwijl het gat naar nummer twee Lando Norris 44 punten bedraagt. Het is dus gewaagd om te zeggen dat de viervoudig wereldkampioen écht nog meedingt om het wereldkampioenschap, maar het momentum ligt in ieder geval bij de Nederlander. Twee races geleden was de achterstand naar Piastri immers nog 104 punten. Het kan snel gaan in de wereld van de Formule 1.
De grootste prestatie van Verstappen ooit
"Als Max Verstappen het wereldkampioenschap Formule 1 wint, is dat absoluut zijn grootste prestatie ooit", vertelt Jaques Villeneuve bij OLBG. "Dit jaar stijgt boven de andere jaren uit, want hij zou niet nog steeds in het gevecht moeten zitten. Hij is zonder twijfel de beste van zijn generatie. Helaas is er momenteel maar één coureur van dat niveau. Dat is jammer."
Onder de indruk van Bortoleto
De wereldkampioen van 1997 vervolgt: "Waar blijft de volgende? Gaat een van de rookies opstaan? Een rookie waar ik erg van onder de indruk ben is Bortoleto. Hij begon heel competitief en trok zich toen wat meer terug om te leren. Iedere race zet hij een stapje. Hij wordt beter, meer gefocust. Ik ben nieuwsgierig om te zien hoe ver dat gaat."
Gerelateerd
Net binnen
Red Bull boekt winst gedurende kalenderjaar 2024 door uitstekend F1-seizoen 2023
- 12 minuten geleden
Ralf Schumacher: "Max Verstappen lijkt steeds meer op zijn vader Jos"
- 34 minuten geleden
Villeneuve: "Als Verstappen het wereldkampioenschap wint, is dat zijn grootste prestatie ooit"
- 1 uur geleden
- 1
'Lawson en Tsunoda vechten om Racing Bulls-zitje' l GPFans Raceteam
- 1 uur geleden
Manager Verstappen onthult: 'Verstappen.com Racing bestaat al uit 25 werknemers'
- 1 uur geleden
Zo kan McLaren in Singapore het constructeurskampioenschap Formule 1 defintief beslissen
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
- 10 september