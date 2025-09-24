Volgens Jacques Villeneuve is het simpel: als Max Verstappen dit jaar alsnog het wereldkampioenschap Formule 1 weet te winnen, zou dat zonder twijfel zijn grootste prestatie ooit zijn.

Met nog zeven raceweekenden te gaan kijkt Max Verstappen tegen een achterstand van 69 punten aan op klassementsleider Oscar Piastri, terwijl het gat naar nummer twee Lando Norris 44 punten bedraagt. Het is dus gewaagd om te zeggen dat de viervoudig wereldkampioen écht nog meedingt om het wereldkampioenschap, maar het momentum ligt in ieder geval bij de Nederlander. Twee races geleden was de achterstand naar Piastri immers nog 104 punten. Het kan snel gaan in de wereld van de Formule 1.

De grootste prestatie van Verstappen ooit

"Als Max Verstappen het wereldkampioenschap Formule 1 wint, is dat absoluut zijn grootste prestatie ooit", vertelt Jaques Villeneuve bij OLBG. "Dit jaar stijgt boven de andere jaren uit, want hij zou niet nog steeds in het gevecht moeten zitten. Hij is zonder twijfel de beste van zijn generatie. Helaas is er momenteel maar één coureur van dat niveau. Dat is jammer."

Onder de indruk van Bortoleto

De wereldkampioen van 1997 vervolgt: "Waar blijft de volgende? Gaat een van de rookies opstaan? Een rookie waar ik erg van onder de indruk ben is Bortoleto. Hij begon heel competitief en trok zich toen wat meer terug om te leren. Iedere race zet hij een stapje. Hij wordt beter, meer gefocust. Ik ben nieuwsgierig om te zien hoe ver dat gaat."

