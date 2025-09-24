Max Verstappen heeft na zijn prestaties de afgelopen weken weer een glimp van hoop terug weten te brengen bij zijn fans in de strijd om het wereldkampioenschap. Het is natuurlijk nog altijd een lastig verhaal, maar Jacques Villeneuve is van mening dat een vijfde titel op rij verre van onmogelijk is.

Lange tijd dit seizoen leken de McLarens onverslaanbaar en was de Red Bull amper bestuurbaar. De afgelopen weken lijkt er na de zomerstop toch echter ineens wat veranderd te zijn. Verstappen wist zowel de race in Monza als die in Bakoe op klassieke Verstappen-wijze te winnen, terwijl de McLarens er met name afgelopen weekend een potje van maakten. Oscar Piastri, leider in het wereldkampioenschap, beleefde een waar horrorweekend in de straten van Bakoe. Nadat hij in de kwalificatie zijn wagen al in de muur hing, deed hij dat in de eerste ronde van de Grand Prix nog eens dunnetjes over. Resultaat: nul punten.

Niet zoveel als je denkt

Ook Lando Norris kwam niet verder dan een schamele zevende plaats, terwijl Verstappen zijn topvorm dus door wist te trekken met een tweede overwinning op rij. Na de race in Azerbeidzjan wordt er zelfs inmiddels rustig gespeculeerd over een mogelijke inhaalslag van Verstappen in het wereldkampioenschap, al is het inmiddels wel behoorlijk dringen geblazen qua tijd. Villeneuve, in het verleden ook vaak genoeg kritisch op Verstappen, ziet het wel zitten: "Ja, Max Verstappen kan het kampioenschap winnen. Verstappen is slechts drie races daarvan verwijderd. Dat is niet zoveel als dat mensen denken", zo stelt de oud-coureur tegenover OLBG over het gat van 69 punten ten opzichte van Piastri.

Verstappen is een genie

Villeneuve vervolgt: "Mijn enige zorg is Singapore. Zelfs toen de Red Bull een ongelofelijke auto was, was het om de één of andere reden nooit een goed circuit voor hen. Het is het soort circuit waar ze het altijd moeilijk hebben gehad. Aan de andere kant waren ze ook niet heel slecht in Zandvoort. Wie weet? Dit seizoen zit vol met verrassingen. We blijven verrassingen zien, dat is fantastisch. Verstappen is een genie. Hij rijdt zoals een wereldkampioen zou moeten rijden. Hij rijdt op dat niveau. Als je terugdenkt aan de gouden dagen met Prost en Senna en Mansell en Piquet, reden ze allemaal op deze manier. Tegen elkaar. Dat is het niveau dat je wil in de Formule 1 en dat is het niveau dat je moet laten zien."

