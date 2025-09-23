FIA-presidentskandidaat bijt van zich af na kritiek op bikini-foto's
Laura Villars heeft zich onlangs opgeworpen als tegenkandidaat van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De poging van de 28-jarige Zwitserse wordt door sommigen gezien als een publiciteitsstunt, maar in gesprek met het Duitse Bild laat Villars weten dat dit totaal niet het geval is.
Vorige week maakte Villars bekend dat zij wil deelnemen aan de presidentsverkiezingen die in december plaatsvinden. Naast Ben Sulayem en voormalig steward Tim Mayer is zij de derde kandidaat voor de functie. Villars pleit voor een transparantere FIA, waarin verantwoordelijkheid én de democratische waarden van de organisatie centraal moeten staan.
Vrouwen binnen autosport
Als jongste van het drietal kreeg ze de nodige kritiek op haar kandidatuur. Sommigen beschouwen haar poging als niet serieus, maar dat veegt de 28-jarige resoluut van tafel. Naast meer transparantie binnen de FIA wil ze zich ook inzetten voor vrouwen in de autosport: "Het moment is gekomen om als vrouw niet langer verlegen te zijn en barrières te doorbreken. Ik heb mijn kandidatuur de voorbije maanden voorbereid met een uitgebreid team, ik hou van competitie en als ik ergens mijn zinnen op zet, ga ik door tot het einde."
Bikinifoto's
Critici wijzen bovendien op een vermeende PR-stunt en verwijzen daarbij naar de vele bikinifoto’s die Villars op Instagram deelt. "Kijken die mensen ook op die manier naar mijn concurrenten? Nee. En ik wil daar verder geen commentaar op geven. Waarom zouden die foto’s mijn kandidatuur beïnvloeden? Ik ben wie ik ben en ik heb een sterk programma. Dát is wat zou moeten tellen," aldus Villars.
