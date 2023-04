Vincent Bruins

Dinsdag 25 april 2023 16:43 - Laatste update: 16:44

Er stond afgelopen weekend een Räikkönen op het podium, maar het was niet Kimi. Het was namelijk de zoon van de voormalige Formule 1-coureur, Robin Ace.

Robin Ace is begonnen met competitief karten en heeft daarmee zijn eerste stappen gezet in de autosport en Kimi hoopt dat hij in zijn voetsporen kan treden.

Artikel gaat verder onder video

F1, here we come!

Gino Rosato werkte jarenlang bij Ferrari en is een van de beste vrienden van Kimi Räikkönen, de wereldkampioen van 2007. Tevens is hij de peetvader van Robin Ace. De Canadees was dolenthousiast over het goede resultaat dat Räikkönen junior wist te behalen: "Dat is mijn 8-jarige jongen die vecht met 11-jarigen; op het podium in zijn eerste race!" deelde Rosato op Instagram. "F1, hier komen we dan!"

OOK INTERESSANT: Vader van Russell vertelt ludiek verhaal over speelgoedtractoren van zoon

Vader en zoon

Als Robin Ace de koningsklasse weet te bereiken, zou hij zeker niet de eerste zoon van een voormalige Formule 1-coureur zijn om zelf ook in F1 te racen. De vijftien vader-en-zoon-duo's die we al eerder in het wereldkampioenschap hebben gezien zijn Mario en Michael Andretti, Jack en David Brabham, Wilson en Christian Fittipaldi, Graham en Damon Hill, Jan en Kevin Magnussen, Satoru en Kazuki Nakajima, Jonathan en Jolyon Palmer, Reg en Tim Parnell, André en Teddy Pilette, Nelson en Nelsinho Piquet, Keke en Nico Rosberg, Michael en Mick Schumacher, Jos en Max Verstappen, Gilles en Jacques Villeneuve, en Manfred en Markus Winkelhock.