Kimi Räikkönen heeft door de jaren heen laten zien niet vies te zijn van een drankje en daaraan gekoppelde bijzondere verhalen. Jenson Button denkt terug aan één van de bijzondere momenten die hij met de Fin beleefde en is zo vriendelijk om dat verhaal met de buitenwereld te delen.

Door de jaren heen heeft de Formule 1 natuurlijk talloze iconen voortgebracht, maar weinigen zijn zo kenmerkend en mysterieus als Kimi Räikkönen, de Iceman uit Finland. Met zijn ijskoude uitstraling op en naast de baan heeft hij de harten van vele racefans veroverd. Hoewel een glimlach vaak kostbaar is bij de man uit Espoo, hebben we vaak smakelijk om hem kunnen lachen en beschikt hij over een goede dosis humor, zij het niet altijd zo bedoeld. Daarnaast kon hij natuurlijk ook geniaal racen.

Bijzondere verhalen

De Finse coureur was verder tijdens zijn loopbaan ook niet vies van een drankje op zijn tijd. Zo zagen we hoe hij na het uitvallen tijdens de Grand Prix van Monaco later nog tijdens de race op een jacht aan de champagne zat en stal hij de show tijdens het FIA prijzengala van 2018, toen de wereldkampioen van 2007 zichtbaar dronken op het podium verscheen en het erg leuk vond samen met teamgenoot Sebastian Vettel. Het zijn natuurlijk niet de enige voorbeelden.

Anekdote Button

Button komt nu namelijk ook weer met een bijzonder verhaal op de proppen. In gesprek met Sky Sports denkt hij terug aan een avond drinken met de Fin: "Het enige verhaal - de rest is allemaal behoorlijk wazig - dat ik me kan herinneren met Kimi, is dat we waren stappen tot een uur of drie in Londen, toen ik daar een huis had. Ik was moe en vertrok met een taxi richting huis. Ineens zat Kimi in mijn woonkamer, alleen. Ik had geen idee hoe hij daar was gekomen", besluit de wereldkampioen van 2009 lachend.