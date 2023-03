Vincent Bruins

Zondag 26 maart 2023 12:41 - Laatste update: 12:43

Kimi Räikkönen zal vandaag voor de tweede keer racen in de NASCAR Cup Series. Hij maakte vorig jaar zijn debuut op Watkins Glen en nu komt hij wederom uit voor Project91, maar ditmaal op Circuit of the Americas, de baan dat ook gastheer is van de Grand Prix van de Verenigde Staten in de Formule 1. De wereldkampioen van 2007 vertelt over de verschillen tussen de koningsklasse en het stockcar racen.

Naast Räikkönen, die overigens tijdens zijn sabbatical in 2011 al twee NASCAR-races verreed in kampioenschappen in het voorprogramma van de Cup Series, zal Jenson Button ook deelnemen op Circuit of the Americas vandaag. De wereldkampioen van 2009 komt uit voor Rick Ware Racing dat technische steun krijgt van Stewart-Haas Racing. Het zal voor de Britse debutant een goede voorbereiding zijn op zijn Garage56-avontuur in de 24 Uur van Le Mans.

Advies van teamgenoten

"Het is hetzelfde circuit, maar het voelt heel anders in een F1-auto dan in een NASCAR-auto," legde Räikkönen uit tijdens een persconferentie. "Veel van de bochten voelen meer als rechte stukken in F1 vanwege de downforce. Het wordt wat uitdagender in een NASCAR-auto. Het is leuk om hier terug te zijn." De laatste overwinning van de Fin in de Formule 1 kwam in 2018 op Circuit of the Americas. "Wat anders is, is in F1 zijn er veel vergaderingen, maar hier is het wat meer ontspannen. Het is hier leuk om te luisteren tijdens een bijeenkomst van het team. De achterkant lijkt het lastigste [deel van de auto] te zijn in het hoogste deel [van het circuit]. Het is goed om teamgenoten te hebben en te horen wat ze zeggen en wat advies van hen te krijgen." Project91 maakt deel uit van Trackhouse waar Ross Chastain en Daniel Suárez voor rijden. Chastain was een van de vier titelkandidaten in de seizoensfinale vorig jaar en won ook de Cup Series-race op Circuit of the Americas.

F1-race in oudere stijl

"Er zijn plekken hier waar je kunt inhalen en vooral in F1 heb je vaak niet veel circuits waar je een goede race kunt hebben," zo vertelt de voormalige coureur van onder andere McLaren en Ferrari. "Je kan hier tenminste inhalen zonder DRS en dan voelt het meer als een normale F1-race in een oudere stijl. Waarschijnlijk zijn de bochten die het meest uitdagend zijn in NASCAR, niet moeilijk voor F1-auto's vanwege de downforce." Hij legde ook uit dat je de hobbels van de baan in Austin, Texas veel meer voelt in een NASCAR-auto. "Het is een compleet ander circuit op veel verschillende manieren. Het klinkt stom, omdat het hetzelfde circuit is, maar de auto maakt het heel anders."