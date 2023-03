Vincent Bruins

Donderdag 23 maart 2023 20:46

Guenther Steiner zal deel uitmaken van het team van commentatoren voor de NASCAR Cup Series race op Circuit of the Americas, de baan die ook gastheer is van de Grand Prix van de Verenigde Staten in de Formule 1. De race zal aankomende zondag worden verreden.

Steiner is de teambaas van het Haas Formule 1-team sinds het debuut van de Amerikaanse renstal in 2015, maar de in Tirol-geboren 57-jarige heeft ook ervaring in NASCAR. Hij was de technisch directeur van het Red Bull NASCAR-team van 2007 tot en met 2011.

Räikkönen en Button

Voor het eerst in de geschiedenis van NASCAR zullen twee Formule 1-kampioenen tegelijk in dezelfde Cup Series-race deelnemen. Kimi Räikkönen komt uit voor Project91, een speciale tak van het team van Trackhouse voor legendes, zoals de wereldkampioen van 2007. De Fin doet het gewoon voor de leuk en deed al eerder mee op Watkins Glen vorig jaar. Hij reed daar zo nu en dan uitstekend rond in de top tien, totdat hij halverwege de race eraf werd gekegeld.

Jenson Button zal zijn debuut maken in NASCAR. De wereldkampioen van 2009 rijdt voor achterhoedeteam Rick Ware Racing, maar voor deze race zal het technische steun krijgen van Stewart-Haas Racing. Dit is een goede voorbereiding voor zijn Garage56-avontuur bij de 24 Uur van Le Mans. Dan zal hij een gemodificeerde NASCAR-auto besturen en delen met Jimmie Johnson en Mike Rockenfeller.

Ook wordt er veel verwacht van een andere debutant, namelijk Jordan Taylor. Hij won de 24 Uur van Le Mans in zijn klasse in 2015 en werd viermaal kampioen in de Amerikaanse sportscar-racerij. De 31-jarige valt in voor Chase Elliott bij Hendrick Motorsports, een van de beste teams in NASCAR. Elliott brak zijn scheenbeen bij een snowboardongeluk.

Team van commentatoren

Mike Joy is de hoofdcommentator van de NASCAR Cup Series op de tv-zender FOX. De 73-jarige werkt al meer dan een halve eeuw als commentator, waaronder bij 44 Daytona 500's. Tegenwoordig is de vaste analist naast hem tienvoudig racewinnaar Clint Bowyer. De derde commentator is een gast die wordt uitgenodigd door FOX. Eerder dit jaar waren dat al IndyCar-racewinnaar Danica Patrick en drievoudig kampioen Tony Stewart. Aankomende zondag is het dus de beurt aan Steiner. Daarnaast is Kurt Busch als vierde commentator uitgenodigd. Busch werd kampioen in 2004 en was tot midden vorig jaar nog actief als coureur tot een flinke crash in de kwalificatie op Pocono Raceway een einde maakte aan zijn carrière. Hij liep namelijk een hersenschudding op.

De EchoPark Automotive Grand Prix op Circuit of the Americas, de zesde race van dit NASCAR Cup Series-seizoen, gaat op zondag om 21:30 Nederlandse tijd van start.