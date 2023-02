Vincent Bruins

De Formule 1 wordt alsmaar populairder in de Verenigde Staten. De commentatoren van NASCAR, de meest bekeken autosport van het westelijk halfrond en over het algemeen een van de meest populaire sporten in Noord-Amerika, lieten weten dat ze zich echter niet druk maken kijkers te verliezen aan de koningsklasse.

De NASCAR Cup Series, het hoogste niveau binnen de stockcarracerij, begint aankomende nacht aan een nieuw seizoen met een race op een circuitje ter grootte van een atletiekbaan in het Los Angeles Memorial Coliseum. De zogenaamde Clash-race wordt in Amerika uitgezonden op FOX Sports. De commentatoren van de tv-zender, Mike Joy en voormalig NASCAR-kampioen Clint Bowyer, vertelden tegenover de aanwezige media over een mogelijke rivaliteit tussen Formule 1 en NASCAR. Joy is al sinds 1970 verslaggever en heeft commentaar gegeven bij meer dan veertig Daytona 500's, een van de meest bekeken sportevenementen ter wereld.

Bowyer

"Ons evenement hier is op maat gemaakt voor jullie [de toeschouwers]," zei Bowyer tegenover motorsport.com. "Wij hebben actie zoals de autosport nooit eerder heeft gezien, ook als je kijkt naar hoe het is ingedeeld: we hebben zelfs een pauze middenin de race om een concert te geven." Onder andere Wiz Khalifa zal aankomende nacht optreden in Los Angeles. "Ik garandeer je dat ik mijn geld erom durf te wedden dat ons product verslaat dat wat de Formule 1 ook naar de Verenigde Staten brengt," sloot de tienvoudig NASCAR Cup Series-racewinnaar af.

Joy

"Ik gaf commentaar bij de Formule 1 voor FOX van 1998 tot en met 2000 en elke week hadden we altijd 300.000 kijkers," vertelde Joy. "Het aantal veranderde nooit, of we het nou uitzonden op het hoofdkanaal van FOX of op het FOX Sports Net-kanaal of waar dan ook. Het was heel moeilijk om te groeien. Nu met Drive to Survive is een heel nieuw publiek naar de Formule 1 getrokken. Mensen die van reality-tv en soapseries houden. Racen kan soms net als een soap zijn, al speelt het zich op de zondagen steeds anders af. Formule 1 is een wereldwijd fenomeen en ik denk dat het compleet anders is dan NASCAR, vooral wat betreft de werksfeer binnen de teams. Volgens mij heeft NASCAR meer een iedere-coureur-voor-zich-mentaliteit vergeleken met de Formule 1."

