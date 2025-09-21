Kravitz lovend over Verstappen in Bakoe: 'Wanneer dát nodig is, hebben ze Max!'
Max Verstappen wist gisteren een uitzonderlijke prestatie op de mat te leggen tijdens de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De viervoudig wereldkampioen zette zijn RB21 tegen alle verwachtingen in neer op pole position. Het regende na afloop dan ook complimenten, ook vanuit de Britse analisten; zo was onder meer Ted Kravitz bijzonder lovend over Verstappen.
Verstappen wist gisteren wederom de monden doen openvallen. De Red Bull-coureur zette tegen alle verwachtingen in zijn Red Bull op pole position. En dat deed hij onder extreme omstandigheden, want de wind was een bijzonder uitdagende factor op het Baku City Circuit gisteren. Daarnaast is de Red Bull dit seizoen lang niet altijd de snelste auto op de baan. En dat is waar de klasse van Verstappen om de hoek komt kijken, zo zag ook Kravitz. De analist van Sky Sports was na afloop van de kwalificatie lovend over het optreden van de Nederlander.
Wanneer je ervaring en talent nodig hebt, is daar Verstappen
"Op een dag waar je talent en ervaring nodig hebt, hebben ze Max Verstappen in de auto", zo vertelde Kravitz in zijn Ted's Notebook-serie. "Hij ging nooit van de baan af. Hij maakte geen enkele fout, reed geen enkele keer verkeerd, botste nooit tegen een muur." Maar ondanks alle lof, was Kravitz niet perse verbaasd door het optreden van Verstappen. De analist denkt dat Verstappen ook zonder verraderlijke omstandigheden, zoals de wind, pole had kunnen pakken. "Het leek er eigenlijk op dat hij in een sessie zonder windvlagen en op een droog circuit sowieso in een positie was om de pole te pakken", aldus Kravitz.
Red Bull lijkt het lek boven te hebben
De analist denkt sowieso dat Red Bull en Verstappen er vanaf nu weer beter bij gaan zitten in de strijd om pole positions en overwinningen. "Ze begrijpen de auto nu", zo concludeert hij. Volgens hem is de boel intern ook "rustig" en oogt alles gecontroleerd.
