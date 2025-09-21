Man doet huwelijksaanzoek op tribune tijdens pole Verstappen in Bakoe

Max Verstappen greep gisteren verrassend pole tijdens de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar dat was niet het enige feestelijke moment in Bakoe. Op de tribunes gebeurde namelijk ook nog iets magisch; een man vroeg zijn vrouw plots ten huwelijk - en dat leverde een hoop gejuich op van de andere aanwezige fans.

Het was gisteren een dag vol verrassingen in Azerbeidzjan. De ene na de andere coureur raakte de muur, er waren tal van rode vlaggen en uiteindelijk verschenen niet de beide McLaren's, maar Verstappen en Carlos Sainz op de eerste startrij. Het was een kwalificatie om je vingers bij af te likken, maar voor één vrouw in het bijzonder werd de middag nog een stuk mooier. Op de tribunes van het Bakoe City Circuit werd zij plots ten huwelijk gevraagd door haar vriend. Hij deed dit zo dicht mogelijk bij het circuit, ten overstaan van een hele horde Formule 1-fans.

Artikel gaat verder onder video

Man vraagt vriendin ten huwelijk bij pole Verstappen in Bakoe

Op onderstaande beelden is te zien hoe de man met zijn vriendin hand in hand staat bij de veiligheidshekken. Op de achtergrond is te zien hoe Formule 1-auto's hen passeren. Vervolgens geeft de man zijn vriendin een kus, zakt door zijn knieën en tovert een ring tevoorschijn. De vrouw kan het niet geloven, slaat de handen voor haar gezicht en zegt vervolgens volmondig 'ja'. Het leverde luid gejuich en applaus vanaf de tribunes op voor het tweetal. De man had zojuist succesvol zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. En dat deed hij op een dag die de boeken in gaat als één van mooiste en meest spectaculaire kwalificaties van dit seizoen.

Gerelateerd