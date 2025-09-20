Het team van Max Verstappen heeft de zege in Valencia in de GT World Challenge Europe alsnog verloren. Het team schreef aanvankelijk geschiedenis door als eerste Gold Cup-auto een sprintrace te winnen, maar de stewards hebben dat resultaat teruggedraaid.

Zaterdagmiddag stond voor de viervoudig wereldkampioen niet alleen de kwalificatie op het programma: zijn eigen GT3-team reed op datzelfde moment ook in Valencia. Verstappens protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen zaten achter het stuur van de wagen en wisten de overwinning over de streep te trekken, maar daar gaat nu een streep door.

Artikel gaat verder onder video

Drive-through penalty

De stewards concludeerden zaterdagavond dat Lulham zijn beste tijd in sector twee in Valencia neerzette onder gele vlaggen. Dat is in strijd met artikel 27.1 van het sportreglement van de GTWC Europe. De opgelegde straf was een drive-through penalty, maar die kon achteraf niet meer worden toegepast. Daarom werd een tijdstraf van 26 seconden toegevoegd aan de eindtijd van het team. De overwinning gaat daardoor naar GRT Grasser Racing Team, met de Lamborghini Huracán GT3 EVO2 van Luca Engstler en Jordan Pepper.

Gerelateerd