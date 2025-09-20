Voor het eerst in meer dan vier jaar tijd staat er een Williams op de voorste startrij. Carlos Sainz heeft zich als tweede gekwalificeerd voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Max Verstappen bleek de enige coureur die de Madrileen kon verslaan. Sainz zegt dat het hem niks verbaast.

Er waren dankzij zes crashes een recordaantal rode vlaggen tijdens de kwalificatie in de hoofdstad Bakoe. Twee ervan kwamen in Q3 voor door eerst Charles Leclerc en daarna Oscar Piastri. In de slotfase stond Sainz bovenaan de tijdenlijst en door regendruppels veranderde de hoeveelheid grip per bocht. Verstappen was de enige die de omstandigheden kon trotseren en versloeg Sainz voor de pole position. Liam Lawson deed het ook uitstekend met de derde plek. Lando Norris was aan het glibberen en glijden en kwam niet verder dan P7.

Op het juiste moment op de juiste band

"Ik ben heel blij, de kwalificatie hebben we perfect uitgevoerd", vertelde Sainz direct na de bizarre sessie. "We stonden elke keer op het juiste moment op de juiste band en we konden een paar sterke ronden voor elkaar krijgen. Natuurlijk toen een coureur van een topteam ook een goed rondje voor elkaar kon krijgen, wist ik dat ik de paar tienden zou missen zoals dat normaal gesproken is. Gelukkig was het maar één [coureur]. En het verbaast me niks dat het Max was. P2 - geweldig nieuws."

Sainz gaat voor podium vechten

Sainz wil zondagavond Azerbeidzjan verlaten met tenminste een trofee. "Het plan voor morgen is proberen een podium te pakken. Ik ga mijn best doen om voor het eerst met Williams op het podium terecht te komen. Als dat lukt, dan is dat fantastisch, maar lukt het niet... We zien wel hoe het gaat."

