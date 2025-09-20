Azerbeidzjan sleept contractverlenging binnen en blijft tot en met 2030 op F1-kalender
Azerbeidzjan sleept contractverlenging binnen en blijft tot en met 2030 op F1-kalender
De Grand Prix van Azerbeidzjan blijft voorlopig op de kalender van de Formule 1. De koningsklasse en Bakoe hebben de handen ineen geslagen voor een nieuw contract. De hoofdstad heeft de Grand Prix kunnen verzekeren tot en met 2030.
De Grand Prix van Azerbeidzjan werd officieel voor het eerst gehouden in 2017, maar het Baku City Circuit stond het jaar ervoor al op de F1-kalender. Toen was het echter de Grand Prix van Europa. Valtteri Bottas zette een topsnelheidsrecord neer van 378 kilometer per uur met de Mercedes-aangedreven Williams in de allereerste kwalificatie in Bakoe. De wedstrijd in Azerbeidzjan is nooit twee keer achter elkaar door dezelfde coureur gewonnen. Sergio Pérez heeft hier met twee zeges de meeste races op zijn naam geschreven. Charles Leclerc heeft met een 1:43.009 het raceronderecord in handen sinds 2019. Met een lengte van 6,003 kilometer is Bakoe een van de langste circuits op de kalender.
Nieuw contract
Er was wat onzekerheid over de toekomst van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Er lag nog een contract tot eind 2026, maar de Formule 1 en het land dat op de grens ligt van Europa en Azië, hebben een nieuwe overeenkomst getekend. Bakoe zal tenminste nog de komende vijf jaar op de kalender blijven. Het nieuwe contract geldt tot en met 2030.
