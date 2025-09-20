Fans gaan los op internet na hilarische vergissing van Carlos Sainz in Bakoe

Het Formule 1-weekend in Bakoe begon vrijdag met een opmerkelijk moment. Carlos Sainz zorgde voor verwarring tijdens de eerste vrije training door in plaats van bij zijn eigen team Williams de pitstraat van concurrent Alpine binnen te rijden.

Op aanwijzing van zijn ingenieur zette Sainz zijn motor uit toen hij de pitstraat inreed. Alleen stond hij niet in de box van Williams, maar recht voor de monteurs van Alpine. De crew keek verbaasd toe toen ineens een Williams FW47 voor hun neus stilstond. Een van de monteurs gebaarde hem snel door te rijden. Sainz kwam er direct achter, startte zijn auto opnieuw en reed vervolgens door naar de juiste garage. Het zorgde voor gefronste wenkbrauwen in de paddock, maar vooral voor een golf aan grappen en memes online.

Internet smult van de blunder

Op X (voorheen Twitter) barstten de reacties van fans los. Met name de manier waarop de Spanjaard doodleuk zijn motor uitzette, viel op: "Carlos was zo overtuigd dat hij gewoon de motor uitzette 😭" "Stel je voor dat dit in de kwalificatie of tijdens de race gebeurt... 😱 Ik zou zeggen dat hij een ‘senior moment’ had, maar hij is te jong. Deze man is klaar." Ook Alpine liet het moment niet onopgemerkt voorbijgaan en postte zelf een humoristische reactie: "Errr... @WilliamsRacing Carlos just stopped in our box? 😅"