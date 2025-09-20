We zitten om 10:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de derde en laatste vrije training op het Baku City Circuit. De F1 Grand Prix van Azerbeidzjan is de zeventiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de negende keer geracet op de stratenbaan aan de kust van de Kaspische Zee. De temperatuur is gezakt richting de 20°C en het waait erg hard. Zetten de Ferrari's hun snelle pace van vrijdag door op zaterdagochtend? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

Gerelateerd