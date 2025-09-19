Ferrari heeft goede zaken gedaan tijdens de tweede vrije training in Bakoe. Lewis Hamilton liet met een 1:41.293 de snelste tijd noteren en werd op de voet gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc. Lando Norris brak zijn ophanging af halverwege de training, terwijl Max Verstappen bleef steken op de zesde tijd.

