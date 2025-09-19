We zitten om 14:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de tweede van drie vrije trainingen op het Baku City Circuit. De F1 Grand Prix van Azerbeidzjan is de zeventiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de negende keer geracet op de stratenbaan aan de kust van de Kaspische Zee. De temperatuur is gestegen richting de 28°C. Kan Max Verstappen de aanval inzetten op de McLarens? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

