﻿
Baku

LIVE | Tweede vrije training GP Azerbeidzjan: Leclerc leidt Ferrari één-twee

LIVE | Tweede vrije training GP Azerbeidzjan: Leclerc leidt Ferrari één-twee

Vincent Bruins
Baku

We zitten om 14:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de tweede van drie vrije trainingen op het Baku City Circuit. De F1 Grand Prix van Azerbeidzjan is de zeventiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de negende keer geracet op de stratenbaan aan de kust van de Kaspische Zee. De temperatuur is gestegen richting de 28°C. Kan Max Verstappen de aanval inzetten op de McLarens? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training GP Azerbeidzjan: Leclerc leidt Ferrari één-twee
Liveblog VT2

LIVE | Tweede vrije training GP Azerbeidzjan: Leclerc leidt Ferrari één-twee

  • 51 minuten geleden
Leclerc reageert om complimenten Verstappen:
Charles Leclerc

Leclerc reageert om complimenten Verstappen: "Veel wederzijds respect"

  • 14 minuten geleden
Verstappen komt op voor Alonso:
Verstappen prijst Alonso

Verstappen komt op voor Alonso: "Daar kon je zien hoe getalenteerd hij is"

  • 1 uur geleden
Motorproblemen en vergeetachtige monteurs: slordige VT1 in Bakoe voor McLaren
GP Azerbeidzjan

Motorproblemen en vergeetachtige monteurs: slordige VT1 in Bakoe voor McLaren

  • 1 uur geleden
Lawson adviseert Hadjar over Red Bull-promotie:
Liam Lawson

Lawson adviseert Hadjar over Red Bull-promotie: "Negeer alles"

  • 1 uur geleden
VIDEO | Max Verstappen wilde vooral 'uit de problemen blijven'
Terugblik op Nürburgring

VIDEO | Max Verstappen wilde vooral 'uit de problemen blijven'

  • 2 uur geleden
