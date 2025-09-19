close global

red bull, racing bulls, isack hadjar, max verstappen, liam lawson, yuki tsunoda

Lawson adviseert Hadjar over Red Bull-promotie: "Negeer alles"

Lawson adviseert Hadjar over Red Bull-promotie: "Negeer alles"

Jan Bolscher
Isack Hadjar maakt een goede kans om volgend seizoen te promoveren naar het team van Red Bull Racing. Liam Lawson verreed dit jaar twee races in dienst van de Oostenrijkse grootmacht en adviseert zijn onervaren teammaat.

Liam Lawson begon het seizoen als coureur van Red Bull Racing, als vervanger van de ontslagen Sergio Pérez. Maar de Nieuw-Zeelander werd al na twee races teruggestuurd naar zusterteam Racing Bulls, vanwege tegenvallende performance. Yuki Tsunoda bewandelde de omgekeerde weg, maar ook hij heeft het zwaar in het zitje naast Max Verstappen. Tsunoda staat negentiende in het wereldkampioenschap en staat daarmee op de laatste plaats van alle coureurs die het volledige seizoen tot nu toe hebben verreden. De kans lijkt dan ook steeds groter te worden dat Tsunoda volgend jaar vervangen wordt met Isack Hadjar.

Lawson over Red Bull-periode

Hadjar debuteert dit seizoen bij Racing Bulls, maar maakt in hoog tempo naam voor zichzelf. In Zandvoort sleepte hij de derde plaats uit het vuur en hij is achter Verstappen de best geplaatste Red Bull-coureur. "Als buitenstaanders kunnen we allemaal naar binnen kijken en zien dat het een hele moeilijke plek is om te zijn", vertelt Lawson als hem gevraagd wordt of hij advies heeft voor Hadjar. "Het is lastig voor mij om terug te blikken en een goede vergelijking te kunnen maken, want het waren maar twee races."

Lawson adviseert Hadjar over Red Bull-promotie

Hij vervolgt: "Je moet je gewoon goed voorbereiden. Ik was voorbereid en deed alles wat ik kon. Achteraf had je natuurlijk altijd dingen beter kunnen doen. Maar ik zou zeggen: negeer alles wat er wordt gezegd. Er wordt een beetje te veel over gesproken, over hoe moeilijk het zal zijn en dat soort dingen. We zijn allemaal coureurs. We moeten allemaal genoeg zelfvertrouwen hebben om eerste te kunnen worden. We komen hier niet met het idee dat anderen beter zijn dan wij. Je moet in jezelf geloven."

