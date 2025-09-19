Norris snelste in rommelige eerste training Azerbeidzjan, Verstappen achter Tsunoda

Lando Norris heeft de eerste vrije training in Azerbeidzjan op zijn naam weten te zetten. In de flink ingekorte sessie - vanwege een neutralisatie - noteerde de McLaren-coureur een 1:42.704. Hiermee was hij sneller dan teamgenoot Oscar Piastri en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Max Verstappen sloot de sessie af als zevende.

Onder zomerse omstandigheden werd het raceweekend in Azerbeidzjan zojuist afgetrapt met de eerste vrije training. De coureurs doken allemaal op de zachte band naar buiten. Niet iedereen begon volledig probleemloos aan de sessie, want bij McLaren waren er wat opstartproblemen en bij Williams zagen ze hoe Albon plots één van zijn spiegels verloor op de baan. Na een kwartier, toen Norris aan kop ging met de voorlopig snelste tijd, werd de training middels een rode vlag stilgelegd. Er lag een stuk bodywork op de baan dat verwijderd moest worden. Uiteindelijk kostte het nog flink wat tijd om de sessie weer op gang te krijgen. Bij de hervatting, met nog maar zo'n twintig minuten op de klok, werd het dan een drukte van jewelste op de baan.

Artikel gaat verder onder video

McLaren claimt één-twee, Verstappen maakt foutje

De huidige tijden op het scorebord werden al snel verder verbeterd. Norris zette de snelste tijd scherper met een 1:42.704 op de zachte band. Verstappen sloot op iets meer dan een seconde aan op de tweede stek, gevolgd door Piastri op plek drie. Hamilton raakte in zijn poging de binnenkant van de muur, terwijl Leclerc, Russell en Albon sneller wisten gaan dan Verstappen en de Red Bull-coureur terugduwden naar de vijfde tijd. Verstappen ging echter nog een keer naar buiten, in een poging de snelste tijd van Norris aan te vallen. De Nederlander verslikte zich echter in de laatste sector en schoot rechtdoor. Hierdoor kon zijn tijd direct de prullenbak in.

Norris blijft de snelste, Verstappen zevende achter Tsunoda

Verstappen verbeterde zich door de beperkte tijd niet meer en sloot de sessie zodoende af als zevende. Ocon viel in de slotfase nog stil met een probleem. Norris werd afgevlagd als snelste in deze - toch wel rommelige - eerste vrije training. Zijn ronde van 1:42.704 bleef de snelste run van deze sessie. Achter hem volgden Piastri, Leclerc, Russell, Albon, Tsunoda, Verstappen, Sainz, Lawson en Hadjar.

Gerelateerd