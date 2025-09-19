Hoe laat begint het F1-raceweekend in Azerbeidzjan op het Baku City Circuit?

De Formule 1 begint aan de slotfase aan het seizoen 2025. De koningsklasse laat West-Europa achter zich en is aangekomen in Azerbeidzjan voor de zeventiende van 24 ronden. Het evenement in de hoofdstad Bakoe begint vandaag met twee vrije trainingen. GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze vrijdag.

De Grand Prix van Azerbeidzjan werd officieel voor het eerst gehouden in 2017, maar het Baku City Circuit stond het jaar ervoor al op de F1-kalender. Toen was het echter de Grand Prix van Europa. Valtteri Bottas zette een topsnelheidsrecord neer van 378 kilometer per uur met de Mercedes-aangedreven Williams in de allereerste kwalificatie in Bakoe. De wedstrijd in Azerbeidzjan is nooit twee keer achter elkaar door dezelfde coureur gewonnen. Sergio Pérez heeft hier met twee zeges de meeste races op zijn naam geschreven. Charles Leclerc heeft met een 1:43.009 het raceronderecord in handen sinds 2019. Met een lengte van 6,003 kilometer is Bakoe een van de langste circuits op de kalender.

Weersverwachting en tijdschema

Er is wel kans op regen op de vrijdag in Bakoe, maar dit zal vooral vroeg in de ochtend en laat op de avond zijn. Het lijkt erop dat de vrije trainingen droog zullen blijven en dat de zon tevoorschijn zal komen met temperaturen van zo'n 24°C.

Alleen de Formule 1 en de FIA Formule 2 komen in actie in Azerbeidzjan. De FIA Formule 3 en de Porsche Supercup hebben ieder het seizoen al afgesloten op Monza twee weken geleden, en er zijn geen lokale kampioenschappen. Vanwege het tijdsverschil loopt Azerbeidzjan twee uur voor. Wil je de vrije training van F2 zien, dan moet je vroeg opstaan om 8:00 uur Nederlandse tijd. De eerste vrije training van de Formule 1 begint om 10:30 uur Nederlandse tijd. Na de F2-kwalificatie van 12:00 uur, start de tweede vrije training van F1 om 14:00 uur.

