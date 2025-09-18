close global

George Russell, Mercedes, Belgium, 2025

VIDEO | Russell mist eerste dag van F1-weekend, coureurs willen meer sprintraces

VIDEO | Russell mist eerste dag van F1-weekend, coureurs willen meer sprintraces

Vincent Bruins

George Russell mist de eerste dag van het raceweekend in Azerbeidzjan. De Mercedes-coureur voelt zich niet goed en moet de donderdag daarom aan zich voorbij laten gaan, zo laat het team zojuist weten.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

