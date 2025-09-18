VIDEO | Russell mist eerste dag van F1-weekend, coureurs willen meer sprintraces
VIDEO | Russell mist eerste dag van F1-weekend, coureurs willen meer sprintraces
George Russell mist de eerste dag van het raceweekend in Azerbeidzjan. De Mercedes-coureur voelt zich niet goed en moet de donderdag daarom aan zich voorbij laten gaan, zo laat het team zojuist weten.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
Gerelateerd
Net binnen
GPFans Recap
Red Bull bevestigt contract Hadjar, Zwitserse dame in race voor FIA-presidentschap | GPFans Recap
- 1 uur geleden
GP Azerbeidzjan
VIDEO | Russell mist eerste dag van F1-weekend, coureurs willen meer sprintraces
- 1 uur geleden
- 2
Notities van Rui Marques
FIA kondigt veranderingen aan stratencircuit Bakoe aan voor GP Azerbeidzjan
- 2 uur geleden
Red Bull of Racing Bulls?
Red Bull bevestigt nieuw contract voor Isack Hadjar voor F1-seizoen 2026
- 3 uur geleden
Cristina Mañas
'Williams slaat handen in een met nieuwe kampioenschapwinnende engineer voor Sainz'
- Vandaag 18:39
- 2
GP Azerbeidzjan
Bearman geïrriteerd door richtlijnen en groot risico op schorsing: "Dat is nogal streng"
- Vandaag 17:51
Veel gelezen
500.000+ views
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
200.000+ views
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
200.000+ views
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
150.000+ views
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
100.000+ views
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
100.000+ views
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus