Vincent Bruins

Maandag 24 april 2023 17:37

Daniel Ricciardo is gemotiveerd om volgend jaar een terugkeer te maken in de Formule 1. De Australiër zou dat echter niet bij elk team in de koningsklasse willen. Ricciardo wil een stoeltje bij een van de topteams bemachtigen, want volgens hem is hij daar op zijn best. Maar is er wel plek voor hem?

Ricciardo kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor McLaren. Waar hij in 2021 nog de Italiaanse Grand Prix won, waren goede resultaten in 2022 ver te zoeken. De Britse renstal verving hem met landgenoot en debutant Oscar Piastri. Ricciardo verhuisde terug naar Red Bull Racing om daar testcoureur te worden.

Artikel gaat verder onder video

Geen plek bij Red Bull, Ferrari of Aston Martin

Een stoeltje bij een topteam vind je niet zomaar en al helemaal niet op relatief korte termijn. Bij Red Bull heeft Max Verstappen een contract voor tot en met 2028 en Sergio Pérez tekende een verlenging voor tot en met 2024 na het winnen van de Grand Prix van Monaco vorig jaar. Ook bij Ferrari lijkt er geen plek te zijn, want Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben allebei een contract voor tot en met eind volgend jaar. Fernando Alonso zien we tot en met 2024 in het groen van Aston Martin en, terwijl de looptijd van het contract van de Canadees nooit is bevestigd, wordt niet verwacht dat Lance Stroll binnenkort het team van zijn vader zal verlaten. Een coureur die momenteel voor een topteam rijdt, maar nog geen contract heeft voor volgend jaar, is Lewis Hamilton. Zou Mercedes een optie kunnen zijn voor Ricciardo?

OOK INTERESSANT: Daniel Ricciardo met Red Bull in actie op Nürburgring Nordschleife

Niet vanaf nul moeten beginnen

"Daar ben ik niet bang voor," antwoordde Ricciardo op de vraag van Top Gear of hij zich zorgen maakt over het feit dat er al bijna geen plek meer is voor 2024. "Zo is het altijd geweest. En natuurlijk wist ik ook dat het niet zonder risico was om mezelf uit een stoeltje te houden. Maar ik denk dat het duidelijk is wat ik niet wil. Ik wil volgend jaar niet [zomaar] een stoeltje hebben, hoe graag ik ook weer wil racen. Ik wil niet vanaf nul beginnen en mijn carrière weer moeten opbouwen. Dit bedoel ik niet arrogant, maar die fase van mijn carrière ben ik gewoon voorbij. De stoeltjes vooraan het veld zijn schaars, maar ik weet dat ik daar op mijn best presteer."