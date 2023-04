Vincent Bruins

Daniel Ricciardo zal in september van dit jaar een demo geven op de Nürburgring Nordschleife. De Australiër zal dat doen in een Formule 1-bolide van Red Bull Racing.

Ricciardo verliet na afgelopen seizoen het team van McLaren waar hij werd vervangen door landgenoot Oscar Piastri. Voor een achterhoedeteam wilde hij niet rijden en de stoeltjes aan de kop van het veld waren al gevuld, dus was derde coureur worden bij Red Bull Racing de beste optie. Teambaas Christian Horner liet recentelijk nog weten ontzettend blij te zijn dat Ricciardo is teruggekeerd bij de Oostenrijkse renstal. De 33-jarige won zeven Grands Prix voor Red Bull tussen 2014 en 2018.

Nürburgring Langstrecken Serie

In het weekend van 9 en 10 september wordt de 12h Nürburgring gehouden, een evenement waarbij twee Nürburgring Langstrecken Serie (NLS)-races van ieder zes uur worden gehouden met de 63. ADAC ACAS Cup op zaterdag en de 62. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen op zondag. De 12h Nürburgring wordt dit jaar gesponsord door Red Bull. De NLS is een kampioenschap dat bestaat uit negen endurancewedstrijden die allemaal op de Nürburgring Nordschleife worden gehouden. Van de beste GT3-teams en -coureurs tot Dacia Logans en Renault Clio's; het heeft altijd gevarieerde startvelden met meer dan 100 raceauto's. Het 24 kilometerlange circuit werd tot 1976 gebruikt voor de Grand Prix van Duitsland in de Formule 1 tot het vreselijke ongeluk van Niki Lauda.

Heidfeld en Schumacher

Al twee keer eerder werden er demo's gegeven met Formule 1-auto's op de Nürburgring Nordschleife. In 2007 deed Nick Heidfeld dat met BMW Sauber, zoals in het filmpje hieronder te zien is, en in 2013 was het de beurt aan Michael Schumacher met Mercedes.