verstappen, baku, red bull, 2023

Weerbericht GP Azerbeidzjan: veel zon, regenachtige zaterdag verwacht

Lars Leeftink
verstappen, baku, red bull, 2023

Komend weekend staat de zeventiende race van het F1-seizoen 2025 op het programma: De Grand Prix van Azerbeidzjan. Het raceweekend op het stratencircuit in Bakoe gaat komend weekend in wisselvallige weersomstandigheden verreden worden.

Na een week rust (tenzij je Max Verstappen bent) keren de coureurs terug op de baan voor het raceweekend in Azerbeidzjan. Sergio Pérez won de race in 2023 en 2021, terwijl Verstappen alleen in 2022 won. Vorig jaar was het Oscar Piastri die won, terwijl Verstappen en Red Bull eigenlijk geen rol van betekenis speelden. Ze zullen hopen dat dit in 2025 anders gaat zijn. Dat

Weerbericht raceweekend Bakoe

Voor het weekend in Bakoe lijkt vooral de zaterdag beïnvloed te gaan worden door het weer. Op vrijdag wordt er een zonnige dag verwacht met 23 graden Celsius en 4% kans op regen. Ook de zondag, de dag van de race, wordt er veel zon en 23 graden Celsius verwacht met slechts 8% kans op regen. Op zaterdag, de dag van de kwalificatie, is de kans op grijs weer en regen groot. Er is 66% kans op regen en de zon zal amper aanwezig zijn met 21 graden Celsius.

Bakoe Grand Prix van Azerbeidzjan

