Weerbericht GP Azerbeidzjan: veel zon, regenachtige zaterdag verwacht
Weerbericht GP Azerbeidzjan: veel zon, regenachtige zaterdag verwacht
Komend weekend staat de zeventiende race van het F1-seizoen 2025 op het programma: De Grand Prix van Azerbeidzjan. Het raceweekend op het stratencircuit in Bakoe gaat komend weekend in wisselvallige weersomstandigheden verreden worden.
Na een week rust (tenzij je Max Verstappen bent) keren de coureurs terug op de baan voor het raceweekend in Azerbeidzjan. Sergio Pérez won de race in 2023 en 2021, terwijl Verstappen alleen in 2022 won. Vorig jaar was het Oscar Piastri die won, terwijl Verstappen en Red Bull eigenlijk geen rol van betekenis speelden. Ze zullen hopen dat dit in 2025 anders gaat zijn. Dat
Weerbericht raceweekend Bakoe
Voor het weekend in Bakoe lijkt vooral de zaterdag beïnvloed te gaan worden door het weer. Op vrijdag wordt er een zonnige dag verwacht met 23 graden Celsius en 4% kans op regen. Ook de zondag, de dag van de race, wordt er veel zon en 23 graden Celsius verwacht met slechts 8% kans op regen. Op zaterdag, de dag van de kwalificatie, is de kans op grijs weer en regen groot. Er is 66% kans op regen en de zon zal amper aanwezig zijn met 21 graden Celsius.
Gerelateerd
Net binnen
McLaren beschuldigd van matchfixing na befaamde teamorder: 'Zal problemen geven'
- 32 minuten geleden
- 2
Oorzaak van gebroken ophanging Alonso onthuld: "Het team was er niet van op de hoogte"
- 1 uur geleden
Weerbericht GP Azerbeidzjan: veel zon, regenachtige zaterdag verwacht
- 2 uur geleden
Grote veranderingen in Formule 1 vanaf 2026, maar nog veel onzekerheid
- 2 uur geleden
Kelly Piquet maakt indruk met unieke foto in haar vrije tijd: reacties stromen binnen
- 3 uur geleden
- 2
Strafpunten Formule 1: Williams wint protest, FIA draait strafpunten Sainz terug
- Vandaag 17:29
- 3
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september