Welke coureurs in F3 maken in 2027 kans op een stoeltje in F1?

Het F3-seizoen 2025 zit erop en veel coureurs die dit seizoen in F3 reden zullen we volgend jaar terug gaan zien in F2. Wie moeten we in de gaten gaan houden voor een stoeltje in F1 in 2027, als er veel stoeltjes beschikbaar zijn?

Voor volgend jaar zijn er eigenlijk alleen nog bij Alpine en Racing Bulls stoeltjes over, waar vooral F2-coureurs een kans op maken naast de huidige coureurs die de stoeltjes in de koningsklasse invullen. De coureurs in F3 zullen hun focus op 2027 hebben, als er maar vier coureurs zeker een contract hebben in F1. Wie maken er de meeste kans om eind volgend jaar te promoveren naar F1?

Artikel gaat verder onder video

Rafael Câmara

Rafael Câmara is nog maar twintig jaar en maakte afgelopen seizoen indruk door kampioen te worden in F3 als opvolger van Leonardo Fornaroli. Câmara scoorde 166 punten en won behoorlijk wat races, vooral aan het begin van het seizoen. Câmara is onderdeel van de opleiding van Ferrari, waar in 2027 wellicht ruimte voor hem is als Lewis Hamilton met pensioen besluit te gaan. Ook bij Haas en Cadillac liggen er mogelijkheden, omdat ze gebruikmaken van een motor van Ferrari en er op dat vlak dus al samengewerkt wordt. Oliver Bearman is daar het actieve bewijs van.

Related image

Nikola Tsolov

Nikola Tsolov is nog maar achttien jaar oud, werd tweede in het kampioenschap achter Câmara en zal hopen dat hij in 2026 in F2 genoeg kan laten zien om zich net zoals Câmara een weg te banen naar F1 in 2027. Tsolov was in het verleden onderdeel van Alpine, maar is nu onderdeel van de opleiding van Red Bull Racing. Aangezien Red Bull twee teams in F1 heeft, zullen er kansen genoeg zijn in 2027 mocht hij goed presteren in 2026.

Related image

Tim Tramnitz

Tim Tramnitz is een jaar ouder dan Câmara en twee jaar ouder dan Tsolov en is tevens een talent van Red Bull Racing sinds 2024. Tramnitz werd vierde dit seizoen in F3 en zou volgend jaar wellicht ook in F2 actief kunnen zijn. Gezien zijn leeftijd zal dit zo langzamerhand wel moeten gebeuren als hij nog kans op F1 wil maken. Ook voor hem geldt dat er kansen genoeg gaan zijn om naar F1 te gaan in 2027 als hij zich goed laat zien, door het feit dat er twee teams en dus vier stoeltjes zijn bij Red Bull om te verdelen.

Related image

Martinius Stenshorne

Martinius Stenshorne werd afgelopen seizoen vijfde met 89 punten en is onderdeel van de opleiding van McLaren, waar hij met Alexander Dunne (F2) tot de toptalenten behoort. Stenshorne is 19 jaar oud en heeft nog eventjes, dus zowel F3 als F2 is volgend jaar een optie. De Noor zal hoe dan ook hopen in 2027 al kans te maken op een stoeltje als hij zich volgend jaar in F2 mag laten zien.

Related image

Noah Strømsted

Dan is er nog een Deen, Noah Strømsted. Strømsted is pas achttien jaar oud en werd zesde achter Stenshorne afgelopen weekend en is onderdeel van de opleiding van Mercedes. Bij Mercedes gaat het lastig worden om in 2027 al door te breken, maar andere teams (denk aan Williams, Alpine) die motoren van Mercedes gebruiken behoren wellicht wel tot de opties tegen die tijde. Strømsted zal zich dan wel eerst moeten laten zien in F2, als hij in 2026 al die kans gaat krijgen.

Gerelateerd