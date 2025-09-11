Max Verstappen weet hoe de Formule 1 er weer voor kan zorgen dat er meer inhaalacties zijn in F1 en de races weer spectaculairder kunnen worden. De Nederlander wijst hierbij naar de auto's en een belangrijke verandering die daar doorgevoerd moet worden.

De afgelopen jaren zijn er, zowel vanuit de coureurs als de fans, veel klachten over het aantal inhaalacties en vermaak tijdens de races. De coureurs klagen over de vuile lucht achter de auto's, maar ook over het feit dat de auto's te zwaar en breed zijn om (zeker op een paar specifieke circuits) in te kunnen halen of naast elkaar te rijden zonder dat het gevaarlijk wordt. Verstappen denkt dat hij de oplossing voor dit probleem wel kent.

Verstappen over auto's in F1

Tegenover Motorsport.com stelt Verstappen dat de veranderingen in 2026 goed zijn, maar niet alles zullen oplossen. Het belangrijkste wat volgens Verstappen aangepakt moet worden? “Het belangrijkste zijn lichtere auto's, kleinere auto's. Maar dat kan alleen echt als je de motorvoorschriften wijzigt. Op dit moment zijn de motoren super efficiënt, maar ook vrij groot. Daardoor wordt de auto langer, heb je meer koeling nodig en wordt de auto dus vrij groot."

Verstappen heeft voorkeur voor auto's van 2010

Verstappen weet ook wel wat qua auto's zijn voorkeur zou hebben en hoeveel lichter hij de auto's wil hebben. De Nederlander gaat terug naar de periode voordat hij in F1 reed. "Ik denk dat het mooi zou zijn als we een soortgelijke auto zouden kunnen krijgen als in 2010, of zelfs daarvoor, omdat ik denk dat dat het racen ten goede zou komen. Maar uiteindelijk ben ik niet degene die daarover beslist.”

