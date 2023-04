Halo redt leven tijdens horrorcrash Italiaanse Formule 4-kampioenschap

Remy Ramjiawan

Zondag 23 april 2023 14:31

Tijdens een megacrash in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap heeft de halo weer zijn waarde bewezen. Andrea Frassinetti startte vanaf P11 en polesitter Ugochukw Ugo kwam niet van zijn plek weg. Veel coureurs konden nog om de Amerikaan heen rijden, maar de Italiaan klapte vol op de Prema en na een koprol in de lucht landde de bolide op de halo en daardoor kwam Frassinetti met de schrik vrij.

Daar waar de Formule 1 zich in de lentestop bevindt, gaan veel andere raceklassen op dit moment gewoon door. Zo ook het Italiaanse Formule 4-kampioenschap dat dit weekend in Imola racet. Vorig jaar zagen we tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië dat de halo het leven van Zhou Guanyu had gered tijdens een verschrikkelijke startcrash en het stukje techniek heeft dit weekend weer zijn waarde bewezen.

Startcrash

Het Formule 4-kampioenschap is dit weekend van start gegaan. Ugo mocht de derde race op Imola starten vanaf pole position, maar toen de lichten uitgingen, bleef de bolide staan. Veel coureurs konden zich nog om de Amerikaan heen manoeuvreren, maar dat gold niet voor Frassinetti. Het zorgde voor een klapper die er spectaculair uitzag en waarbij gelukkig iedereen het nog kan navertellen. De Italiaanse Formule 4 zendt de races op YouTube uit en het incident is te zien vanaf 7:44.

Introductie halo

Vanaf 2018 is de halo een verplicht onderdeel op de Formule 1-wagens geworden. Het onderdeel was tijdens de introductie niet altijd even populair, maar heeft door de jaren heen inmiddels wel zijn waarde bewezen. Zo zijn er inmiddels al diverse ongelukken geweest, waarbij er wordt getwijfeld aan de overlevingskansen zonder halo. De crash van Romain Grosjean in Bahrein is daar een voorbeeld van.