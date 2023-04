Frijns in de wolken na onverwachte pole: "Nu voel ik weer wat ik gemist heb"

Kimberley Hoefnagel

Zondag 23 april 2023 13:13

Robin Frijns heeft op zondagochtend beslag gelegd op de pole positie voor de tweede E-Prix in Berlijn. Hiermee heeft de Maastrichtenaar de eerste punten van het seizoen eindelijk binnen. De ABT-coureur had niet verwacht dat hij mee zou kunnen strijden om de pole positie, en is dan ook in zijn nopjes.

Frijns begon het seizoen met een flinke crash tijdens de E-Prix van Mexico-Stad. De Nederlander liep hierbij onder andere een open botbreuk op, waar hij vervolgens aan geopereerd moest worden. Na bijna twee maanden van revalidatie, keerde hij in São Paulo weer terug op de grid. Hij kende een lastige race, mede door zijn eigen voorzichtigheid, en eindigde buiten de punten. Tijdens de eerste E-Prix van Berlijn wist hij buiten de problemen te blijven, maar moest hij wederom genoegen nemen met een plek buiten de punten. Tegen alle verwachtingen in wist hij op zondagochtend beslag te leggen op de pole positie, terwijl teamgenoot Nico Müller er met de tweede plek vandoor ging. Een grote verrassing, ook voor Frijns zelf.

Artikel gaat verder onder video

"Ik had dit na gisteren niet verwacht", reageert een verbijsterde Frijns na de race. "We hadden een moeilijke dag, om dan zo terug te komen met twee wagens op de eerste rij... Ik kan het team alleen maar bedanken. Ze hebben het geweldig gedaan. Het weer hielp natuurlijk wel met de regen, goede ronde, [ik ben] erg blij." Het is een fantastisch resultaat, zeker gezien het feit dat hij een hoop sessies heeft moeten missen vanwege zijn blessure. "Het is goed om zo terug te komen. São Paulo was eerlijk gezegd echt een uitdaging, nu voel ik weer wat ik gemist heb."

OOK INTERESSANT: Kwalificatie Berlin E-Prix II: Frijns pakt magistrale pole tijdens kletsnatte sessie

Eerste punten

De E-Prix van Berlijn is een thuisrace voor het team van ABT, wat betekent dat er een hoop support is voor Frijns en zijn collega's. "We hebben hier veel Cupra-mensen, ongeveer 1500 mensen, om ons te steunen." In de Formule E levert de pole positie maar liefst drie punten op, wat betekent dat Frijns eindelijk van de nul af is. "We hebben geen punten gescoord tijdens de races, dus we doen het nu maar tijdens de kwalificatie, en hopelijk scoren we er tijdens de race nog meer." Gevraagd of hij nog meer regen zou willen zien voorafgaand aan de race. "Ja, des te meer regen, des te beter."