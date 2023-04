Kwalificatie Berlin E-Prix II: Frijns pakt magistrale pole tijdens kletsnatte sessie

Kimberley Hoefnagel

Zondag 23 april 2023 12:02 - Laatste update: 12:03

Robin Frijns heeft de pole positie voor de tweede E-Prix in Berlijn bemachtigd. De Nederlander was ijzersterk op het kletsnatte circuit en wist al zijn concurrenten op magistrale wijze achter zich te houden.

De kwalificatie voor de tweede race in Berlijn begon op zondagochtend om 10:40 uur vanaf het natte Tempelhof Airport Street Circuit. Groep 1 bestond uit Pascal Wehrlein, Jean-Éric Vergne, Jake Dennis, António Félix da Costa, René Rast, Andre Lotterer, Lucas Di Grassi, Norman Nato, Oliver Rowland, Sacha Fenestraz en Nico Müller. Dennis zette als eerste een tijd op het bord: 1:21.238. Na de eerste runs had Müller de snelste tijd in handen, gevonden door Da Costa, Dennis en Vergne. Normaliter keren de coureurs na hun eerste runs terug naar de pits, maar vanwege de regenachtige omstandigen bleven ze buiten. In de slotfase van de sessie werden er nog de nodige tijden verbeterd, waarna Vergne, Wehrlein, Müller en Dennis zich plaatsten voor de duels.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede kwalificatie mochten Nick Cassidy, Mitch Evans, Sam Bird, Sébastien Buemi, Jake Hughes, Stoffel Vandoorne, Maximilian Günther, Sérgio Sette Câmara, Edoardo Mortara, Dan Ticktum en Robin Frijns de natte baan op. Hughes zette als eerste een tijd neer: 1:20.674. Na de eerste runs was het Frijns die bovenaan de tijdenlijst stond, gevolgd door Cassidy, Bird en Ticktum. Net als bij de eerste kwalificatiegroep het geval was, bleven de heren de gehele sessie op de baan. Hoewel het weer zachtjes begon te regenen, werden er een hoop tijden verbeterd. Na die verbeteringen plaatsten Buemi, Frijns, Evans en Cassidy zich voor de duels.

Kwartfinales

De eerste kwartfinale werd uitgevochten door Müller en Wehrlein. De ABT-coureur kende een fantastische start, maar zag Wehrlein spoedig dichterbij komen. Müller klokte uiteindelijk een 1:18.493, waarmee hij zich voor het eerst in zijn carrière voor de halve finale wist te plaatsen. Daarna was het de beurt aan Dennis en Vergne. De Brit liep al vrij snel een achterstand op, en die achterstand werd gedurende de ronde alleen maar groter. De Brit ging uiteindelijk in 1:19.727 de baan rond en was hiermee langzamer dan Vergne, die een 1:19.298 liet noteren

In de derde kwartfinale troffen Frijns en Evans elkaar. De twee heren waren enorm aan elkaar gewaagd en maakten het tot op het einde spannend. Evans klokte een 1:18.492 en moest zijn meerdere erkennen in Frijns, die een 1:18.423 liet noteren. In de laatste halve finale moesten de twee Envision-coureurs het voor de tweede keer dit weekend tegen elkaar opnemen. Buemi verreed met een rondetijd van 1:18.813 een ijzersterke ronde, maar kon niet op tegen de 1:18.763 van Cassidy. Toch wist Buemi zich uiteindelijk te plaatsen voor de halve finale, doordat de rondetijd van zijn teamgenoot ongeldig werd verklaard.

Strijd om pole positie

Om 11:35 uur was het tijd voor de eerste halve finale, tussen Vergne en Müller. Het was een ontzettend spannende strijd tussen de twee heren, maar uiteindelijk kon Vergne met een ronde van 1:19.237 niet op tegen de 1:19.177 van Müller. Laatstgenoemde wist zich dan ook voor het eerst te plaatsen voor de finale. In de tweede en laatste halve finale was het de beurt aan Nederlands trots Robin Frijns. De Nederlander ging uitstekend van start, maar bouwde daarna een achterstand op. In de slotfase van de kwalificatie wist hij echter een hoop tijd goed te maken. Met een ronde van 1:18.743 wist hij Buemi echter achter zich te laten en zodoende de finale te halen.

De ultieme strijd om pole positie ging tussen ABT-teamgenoten Frijns en Müller. Laatstgenoemde mocht als eerste de baan op en had direct een lastig momentje op het natte wegdek. Ondanks dat korte momentje, was Müller op dat moment nog in het voordeel. Frijns wist de achterstand echter met een flinke marge in te halen en zo beslag te leggen op de pole positie.