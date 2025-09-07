Het is zondag en dat betekent dat het tijd is voor de historische F1 Grand Prix van Italië in Monza. Hoe laat gaan zondag de lichten uit voor de zestiende race van het seizoen 2025?

De Grand Prix van Italië staat al sinds 1950 op de kalender en heeft sindsdien geen seizoen gemist, met alle races die in Monza werden verreden. Vooral Juan Manuel Fangio, Nelson Piquet, Alain Prost, Michael Schumacher en Lewis Hamilton wonnen vaak op dit circuit. Max Verstappen was in 2022 en 2023 succesvol. Vorig jaar was het Charles Leclerc die, na 2019, voor de tweede keer de race in Monza won namens Ferrari. Op de vrijdag bleek Ferrari er dit seizoen ook meteen lekker in te zitten, met Verstappen die ook een prima vrijdag meemaakte. McLaren en Mercedes waren zoekende.

Zaterdag in Monza

Op zaterdag stond McLaren er na de derde vrije training vervolgens een stuk beter voor, maar was het gat naar Ferrari en Verstappen niet groot. Mercedes had het van alle topteams het lastigst, terwijl Sauber verrassend goed ineens voor de dag kwam. Haas en Alpine hadden het lastig, iets wat ook tijdens de kwalificatie te merken was. Verstappen zou voorin echter vriend en vijand verrassen met pole door Lando Norris en Oscar Piastri te verslaan en ook de Ferrari's achter zich te houden.

Hoe laat begint de Grand Prix van Italië?

De zondag wordt om 08:15 uur afgetrapt met de feature race in F3. Daarna zal om 09:45 uur F2 aan de beurt zijn, met daarna de Porsche Supercup om 11:45 uur. Om 15:00 uur is het dan tijd voor de zestiende race van het seizoen 2025, met Verstappen vanaf pole en een McLaren naast en achter hem. Spektakel gegarandeerd.

