De belangrijke vergadering over de eventuele terugkeer van de V8-motoren, die oorspronkelijk voor volgende week gepland stond, gaat niet door. Het Duitse Auto Motor und Sport onthult dat de FIA de betrokken partijen meer tijd wil geven om er goed over na te denken.

Afgelopen week werd bekend dat de autosportfederatie serieus overweegt terug te keren naar V8-motoren, die dan wel op honderd procent duurzame brandstoffen zouden moeten draaien. Hiervoor stond een vergadering gepland, omdat de meningen binnen de paddock sterk uiteenlopen. Honda en Audi vinden dat de investeringen in de nieuwe power units, die vanaf volgend jaar worden gebruikt, door dit plan deels overbodig zouden worden. Helmut Marko wees erop dat deze kosten voor alle partijen gelijk zijn en sprak zich wél uit als voorstander van een comeback van de V8’s.

Teams zijn het niet eens met elkaar over type motor

Toch lijkt het plan voorlopig in de ijskast te verdwijnen. Op 11 september zou in Londen een vergadering plaatsvinden om de kwestie te bespreken, maar die gaat vooralsnog niet door, aldus het medium. De standpunten liggen namelijk te ver uit elkaar. Sommige teams zouden kiezen voor een atmosferische V8, terwijl anderen neigen naar een twin-turbo V8. Ook over de rol en invulling van de elektrische aandrijving bestaan grote meningsverschillen.

Gesteggel over ingangsdatum

Daarnaast is er discussie over het moment waarop de V8-motoren daadwerkelijk hun rentree zouden maken. Volgens AMuS wil FIA-president Mohammed Ben Sulayem dit al in 2029 laten gebeuren, met steun van onder meer Cadillac en Red Bull Powertrains. Andere partijen pleiten echter voor 2031. Een stemming op 11 september, die in eerste instantie gepland stond, acht de FIA daarom momenteel zinloos. De verschillen zijn simpelweg te groot.

