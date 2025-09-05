Pijnlijke crash Richard Verschoor zorgt voor vroegtijdig einde in kwalificatie F2
Richard Verschoor heeft zichzelf geen goede dienst bewezen tijdens de kwalificatie in Monza. De Nederlander was bezig met zijn snelle ronde, maar verloor de controle over de wagen bij het uitkomen van Lesmo 2.
De kwalificatie in Monza was een sessie om de vingers bij af te likken. Kampioenschapsleider Leonardo Fornaroli kende wat pech en viel uiteindelijk uit, terwijl hij op dat moment de negende tijd had. Verschoor zag er goed uit, maar hij kon zijn wagen niet op de baan houden. Bij het uitkomen van Lesmo 2 brak de achterkant van zijn wagen uit, wat resulteerde in een klapper tegen de muur.
Behoud Verschoor P2?
Luke Browning was vrijdagmiddag uiteindelijk de snelste met een 1:32.390. Verschoor stond lange tijd tweede en ging in de laatste minuut van de sessie nog vol aanzetten. Tijdens dat rondje verloor hij de wagen in Lesmo 2, waardoor de sessie direct werd afgevlagd met een rode vlag. De vraag is nu of de Nederlander zijn tweede tijd zal behouden.
