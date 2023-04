Berlin E-Prix: Evans pakt overwinning na bizarre race, Frijns blijft puntloos

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 22 april 2023 16:37 - Laatste update: 16:38

Mitch Evans heeft de knotsgekke E-Prix van Berlijn gewonnen. De Nieuw-Zeelander wist zichzelf staande te houden tijdens een race gevuld met incidenten, crashes en safety car-periodes. Sam Bird kwam als tweede over de finish, Maximilian Günther werd derde. Robin Frijns finishte op P14.

De Berlin E-Prix werd om 15:03 uur afgetrapt vanaf het Tempelhof Airport Street Circuit. Sébastien Buemi vertrok vanaf pole positie, met Sam Bird en Stoffel Vandoorne op P2 en P3. De start zelf verliep redelijk rustig, al werden er wel de nodige inhaalacties uitgevoerd. Na de eerste bocht was het Dan Ticktum die de leiding in de wedstrijd had, gevolgd door Sébastien Buemi en Sam Bird op P2 en P3 respectievelijk. Na enkele minuten werden de eerste attack modes ingezet, onder andere Ticktum, Buemi, Jake Dennis, Lucas di Grassi en Sam Bird waren er vroeg bij. Na de reeks aan attack modes wist Ticktum kortstondig weer de leiding te pakken, waarna hij ingehaald werd door Bird en Vandoorne.

Vanaf de tiende ronde was de rust toch echt voorbij. Maximilian Günther werd geraakt door Edoardo Mortara, waarna de losvliegende stukken van zijn voorvleugel voor een hoop problemen zorgden bij de achterliggers. Bird viel vervolgens terug naar P5, waarna Vandoorne de leiding in de wedstrijd kreeg. De vreugde was voor de Belg van korte duur, want hij moest de eerste plek al snel weer uit handen geven aan Mortara. Sérgio Sette Câmara kwam ondertussen ook in de problemen, omdat hij vol geraakt werd door McLaren-coureur René Rast, die hiervoor later een tijdstraf van vijf seconden kreeg van de stewards. Na de crash lag er zoveel debris op de track, dat besloten werd om de safety car de baan op te sturen.

Eerste herstart

Twee ronden later kon de race weer hervat worden, op dat moment stond Jake Dennis op P1, Mortara op P2, Buemi op P3, Ticktum op P4, Vandoorne op P5. De herstart verliep redelijk rustig, zonder al te veel veranderingen in de rangorde. Na de tweede reeks aan attack modes werd het veld echter weer door elkaar geschud. Evans, die als enige coureur aan de voorkant van het veld nog geen attack mode had ingezet, pakte hierna de leiding. Na het inzetten van zijn attack mode, raakte hij deze echter weer kwijt.

De chaos was echter nog niet voorbij. Het volgende slachtoffer was Jean-Eric Vergne, die geraakt werd door Andre Lotterer. Beide coureurs konden gewoon doorrijden, maar Lotterer ontving hiervoor wel een tijdstraf van vijf seconden, nadat hij werd aangewezen als de veroorzaker van de crash. het veroorzaken van een crash. Daarna werd Cassidy aangereden door Ticktum, die direct daarna ook nog betrokken raakte bij een bizarre crash met Vandoorne. Cassidy kwam weg met wat schade aan zijn banden, maar voor de andere twee heren zat de race er direct op.

Jaguar op jacht naar de overwinning

Buemi pakte de leiding weer terug, maar werd op de hielen gezeten door de beide Jaguar-coureurs, waarna Bird aan hem voorbij ging. Ondertussen werd Da Costa In het middenveld geraakt door Dennis, die vervolgens met zijn Andretti in de muur belandde. Beide heren reden terug naar de pits, waarna de race van Da Costa er op zat, en Dennis door kon rijden.

In de slotfase van de race werd er nog volop gestreden om de overwinning. De twee Jaguar-coureurs gingen wiel aan wiel door de bocht, wat ongetwijfeld voor wat spanning zorgde bij teambaas James Barclay, waarna Evans voorbij ging aan zijn teamgenoot. De Nieuw-Zeelander wist daarna ook korte metten te maken met Buemi. Als gevolg van de twee safety car-periodes, werden er drie extra rondes aan de wedstrijd toegevoegd. Het bleef uiteindelijk tot aan de laatste meters spannend. Vlak voor de finish werd Buemi namelijk nog ingehaald door Bird, waarmee Jaguar haar eerste 1-2 van het seizoen wist veilig te stellen.