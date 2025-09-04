Christian Horner kan volgens F1-journalist Joe Saward mogelijk terugkeren als aandeelhouder bij Aston Martin. De voormalig teambaas van Red Bull Racing is sinds 12 augustus officieel geen onderdeel meer van het Oostenrijkse team. Volgens Saward is die datum niet zomaar gekozen.

Daags na de race in Silverstone maakte Red Bull bekend dat het afscheid zou nemen van Horner. Vanaf dat moment werd hij op non-actief gezet, waarna advocaten de afwikkeling verzorgden. Op 12 augustus werd het ontslag formeel afgerond, waarmee de weg vrij kwam voor een eventuele terugkeer in de Formule 1. De naam van Alpine dook kortstondig op, ook Cadillac werd genoemd, maar Saward acht Aston Martin de meest waarschijnlijke bestemming.

Horner aandeelhouder bij Aston Martin?

Dat Horner het pad van Adrian Newey zou volgen, lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar Saward stelt in zijn blog dat het idee realistischer is dan gedacht. “Het is duidelijk dat Horner de voorkeur geeft aan een situatie waarin hij een aandeel in het team heeft, wat veel geld zal kosten. Horner heeft echter een uitstekende staat van dienst, goede connecties en zou mogelijk investeerders kunnen vinden om aandeelhouders uit te kopen, of aandeelhouders kunnen overtuigen hem binnen te halen,” legt hij uit. Volgens Saward is Aston Martin daarom de beste optie. “Het team met de meeste aandeelhouders is Aston Martin en er gingen verhalen rond in Zandvoort dat Christian daarheen zou gaan om zich bij het team aan te sluiten, het management op zich te nemen en mogelijk in de toekomst een optie te nemen. De Strolls zullen niet eeuwig blijven, zelfs als ze dat zeggen. Stroll senior weet hoe hij geld moet verdienen, dus zodra de ambities van zijn zoon in de Formule 1 zijn uitgewerkt, is het voorstelbaar dat hij zijn investering verzilvert.”

Aandeelhouders Aston Martin worden ongeduldig

Aston Martin heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd en de faciliteiten gemoderniseerd, maar sportief succes blijft vooralsnog uit. Volgens Saward begint het geduld van de aandeelhouders langzaam op te raken. “Als het team volgend jaar nog steeds niet competitief is, kan dat in 2027 wel eens anders zijn. Sommige aandeelhouders van Aston zijn bedrijven die mogelijk willen cashen. Arctos is onlangs verkocht aan private-equitygigant BlackRock, terwijl HPS Investment Partners zwaar in de schulden zit en dus een goed bod waarschijnlijk zal accepteren,” aldus de Britse journalist.

