Dit is alles wat er verwacht wordt van de Formule 1-kalender voor 2024

Vincent Bruins

Zaterdag 22 april 2023 13:03

De Formule 1 is bekritiseerd voor de onlogische indeling van de Grand Prix-kalender. De verwachting is dat de volgorde van de races veranderd zal worden voor 2024. Daarnaast doen geruchten de ronde dat de Grand Prix van België verdwijnt.

We zitten nu in de lentestop tussen Australië en Azerbeidzjan, voordat het circus verhuist naar Miami en daarna weer teruggaat naar Europa. Na een tripleheader wordt er gevlogen naar Canada en twee weken later moeten de coureurs en teams weer in Oostenrijk zijn. Er lijkt dus inderdaad geen logica in de kalender te zitten en dat zou vanaf volgend seizoen anders moeten.

Artikel gaat verder onder video

Mogelijk terugkeer van Kyalami

Alle circuits die dit jaar op de kalender staan, hebben ook een contract voor 2024 op één populaire na: Spa-Francorchamps. De kans bestaat dat de Grote Prijs van België verdwijnt. De Formule 1 lijkt namelijk wanhopig te proberen een Grand Prix in Zuid-Afrika op Kyalami waar te maken om op die manier een race te hebben op elk bewoond continent. België zou daar dus plaats voor moeten maken.

Dit jaar wordt er wederom niet geracet in China, maar er ligt nog steeds een contract met Shanghai International Circuit voor tot en met 2025. Er wordt verwacht dat de problemen rondom de coronapandemie echt voorbij zijn volgend jaar. Met de toevoeging van China en Zuid-Afrika, en met het verdwijnen van België zouden we op een recordaantal Grands Prix van 24 komen.

OOK INTERESSANT: 'Grand Prix van Hongarije tot en met 2032 op kalender van Formule 1'

Ramadan, Japan en de finale

Als het aan Khalid bin Sultan bin Abdullah Al Faisal Al Saud ligt, de president van de Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF), moet het seizoen van 2024 geopend worden in Djedda. Er zou aan het begin van het jaar ruimte zijn voor slechts één Grand Prix in het Midden-Oosten vanwege ramadan. Bahrein of Saoedi-Arabië moet dus naar later in het seizoen verplaatst moeten worden in de buurt van de race in Qatar. Japan zou daar in oktober ruimte voor moeten maken. Suzuka wordt naar verluidt verplaatst naar het begin van het seizoen na Australië en China. We kunnen ook verwachten dat Abu Dhabi wederom de gastheer zal zijn van de seizoensfinale. Het Emiraat betaalt een boel geld om die eer te mogen hebben.