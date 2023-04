Vincent Bruins

Dinsdag 4 april 2023 20:56

De Grand Prix van Hongarije zal naar verluidt tot en met 2032 op de kalender van de Formule 1 blijven staan. Dat weet het Hongaarse medium Telex te melden.

De Hungaroring is een in 1985 gebouwd circuit en ligt vlakbij de Hongaarse hoofdstad, Boedapest. De Grand Prix werd in 1986 voor het eerst verreden en was daarmee de eerste Formule 1-race achter het IJzeren Gordijn dat Europa van 1945 tot de val in 1991 scheidde. Het 4,381 kilometerlange circuit had in eerste instantie een stratencircuit moeten worden, maar na langdurig overleg werd er uiteindelijk besloten om tóch een nieuw circuit te bouwen. De Hungaroring werd na de race in 1988 op de schop genomen en ook in 2002 werd het circuit nog eens onder handen genomen met enkele veranderingen.

Artikel gaat verder onder video

Aanpakken faciliteiten en infrastructuur

Op de website van de Hungaroring werd afgelopen december gemeld dat de faciliteiten en de infrastructuur aangepakt moeten worden voor de Grand Prix aankomende zomer. Zo werd er onder meer gehamerd op het verbeteren van het drinkwaternetwerk en de riolering op en rondom het circuit. Ook wordt de hoofdingang van het circuit verbeterd en wordt er een speciaal café geopend voor de fans. Het lijkt erop dat met het vernieuwen van de faciliteiten en de infrastructuur het circuit in Hongarije een plekje op de Formule 1-kalender verdient voor de komende negen jaar.

OOK INTERESSANT: Aanwezigheid Masi in de paddock en acties Kravitz zorgen voor online verdeeldheid

50 miljoen dollar bijdrage

De regering van Hongarije zou nu zijn overeengekomen over een budget voor de maatregelen die genomen moeten worden om de Hungaroring te verbeteren en zou de minister van Economische Ontwikkeling hebben opgeroepen om deze maatregelen te nemen. Op basis van dit besluit zou daarmee de laatste hindernis zijn weggenomen en kan het circuit een nieuw contract tekenen met Liberty Media en de Formule 1. Het nieuwe contract is volgens Telex een verlenging voor tot en met 2032. Daarnaast is onthuld dat de Hungaroring bijna 49,7 miljoen dollar zal moeten bijdragen om de Grand Prix te mogen houden.