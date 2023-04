Brian Van Hinthum

Dinsdag 4 april 2023 13:59

Michael Masi was afgelopen weekend voor het eerst sinds lange tijd in de Formule 1-paddock te vinden, al kon dat niet bij iedereen op goedkeuring rekenen. Ted Kravitz liet zich bijvoorbeeld bijzonder kritisch uit over de aanwezigheid van de voormalig wedstrijdleider. De aanwezigheid en de acties van Kravitz zorgen voor verdeling op het internet.

De Australische wedstrijdleider - die na het plotselinge overlijden van Charlie Whiting in 2019 plotseling voor de leeuwen werd gegooid - verdween deels noodgedwongen van het strijdtoneel nadat de FIA hem uit zijn rol als wedstrijdleider haalde. Dit had te maken met het rapport dat verscheen na de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021, toen Masi een cruciale rol speelde in de uitkomst van het wereldkampioenschap. Het kampioenschap dat de kant op viel van Max Verstappen in plaats van die van Lewis Hamilton.

Sky Sports-analist Kravitz kon zijn ogen niet geloven toen hij de veelbesproken voormalig wedstrijdleider afgelopen weekend in de paddock zag rondlopen en tijdens de uitzending van zijn werkgever hield hij dan ook niet in wat betreft de aanwezigheid van Masi. "Michael Masi, de voormalig wedstrijdleider van de FIA, is voor het eerst sinds die noodlottige dag in december 2021 in de paddock geweest. Hij heeft de coureurs gedag gezegd, maar hij heeft geen gedag gezegd tegen de Mercedes-mensen. Ik wil niet echt ... Nou, ik wil er wel op ingaan, dat weet je, maar dat doe ik niet. Wat doet hij in Australië? Hij heeft nu de leiding over de V8 Supercars, de Australian Touring Cars. Maar waarom is hij hier in de Formule 1-paddock?", vroeg hij zich hardop af.

Op Twitter zorgt de aanwezigheid van Masi voor de nodige opmerkingen nadat er door Kravitz aandacht aan besteed werd.

Michael Masi walking down the paddock. pic.twitter.com/2KHz7NpuOr — F1 Jayy (@jctrxx) March 31, 2023

How tf is it ok for Michael Masi to walk around the paddock as if he did not cause the biggest fuck up in f1 history??? pic.twitter.com/H6mcTxOXdT — 🤍LISA🤍 (@checkthetea) March 30, 2023

“What’s Michael Masi doing here?!”



ASK THEM AGAIN TEDDD 😤😤😤😤 pic.twitter.com/yasCW4QjFo — Quick Stop F1 Podcast (@QuickStopF1) April 1, 2023

“What’s Michael Masi doing here?!”



There’s 7106 languages in the world and Ted chose to ask and speak the truth. pic.twitter.com/VlIUlR3wuD — ً (@tsimiks) April 1, 2023

Andere Twitteraars namen het juist weer op voor Masi en tegen Kravitz. Zeker nadat ook David Croft zich uitsprak tegen zijn collega: "Het maakt niet uit wie je in 2021 wilde zien winnen. Je moet goed onthouden dat hij nog altijd een mens van vlees en bloed is"

Well done David Croft shutting down Ted Kravitz's OTT Michael Masi bashing #AusGP — James Donald (@JamesDonald91) April 2, 2023

Something has got to be done about Ted Kravitz and the amount of hate he is sending towards Michael Masi. This guy is so unprofessional #AusGP #SkyF1 pic.twitter.com/ojzE2Vwny2 — J (@kingJibz98) April 2, 2023