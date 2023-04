Vincent Bruins

Joan Villadelprat is van mening dat Carlos Sainz harder werkt bij Ferrari dan Charles Leclerc, maar de Spanjaard denkt dat Leclerc wel de snellere van de twee is.

Villadelprat werkte voor McLaren, Ferrari en Tyrrell, voordat hij bij Benetton terechtkwam als teammanager. Vervolgens werd hij directeur bij Prost Grand Prix, voordat hij de Formule 1 verliet, toen het team van de viervoudig wereldkampioen haar deuren sloot. Villadelprat probeerde terug te komen in de koningsklasse met zijn eigen team Epsilon Euskadi, maar die plannen voor 2010 gingen uiteindelijk niet door.

Kapotte power units en tijdstraffen

Ferrari heeft nog altijd geen podium weten te behalen dit seizoen. Leclerc vocht wel om de tweede positie met Sergio Pérez in de seizoensopener in Bahrein. Een kapotte power unit gooide echter roet in het eten. Sainz lag vervolgens op koers om derde te worden, maar werd in de slotfase ingehaald door de Aston Martin van landgenoot Fernando Alonso. In Saoedi-Arabië kwamen de twee coureurs net buiten de top vijf over de streep, nadat Leclerc de race in Djedda vanaf P12 moest aanvangen vanwege een gridstraf, omdat hij teveel elektronische componenten had gebruikt. Vervolgens schakelde hij zichzelf uit in Australië door de grindbak in te spinnen na contact met Lance Stroll. Sainz zakte na de finish van P4 naar P12, toen hij een tijdstraf aan zijn broek kreeg. Hij had Alonso in de rondte getikt bij één van de chaotische herstarts.

Kwaliteit van Sainz

"Leclerc wordt gezien als de nummer één, en wanneer hij Carlos voor hem ziet - maakt niet uit hoe goed ze het allebei doen - dan kan hij daar niet tegen," vertelde Villadeprat tegenover El Confidencial. "Carlos moet proberen hem een stapje voor te zijn. Er is iets dat opvalt, maar het duurt even voordat je het ziet: Carlos werkt harder dan Leclerc, hij is gemakkelijker in de omgang en hij is optimistischer, terwijl Leclerc heel veel druk op zichzelf en het team legt, wanneer het allemaal niet zo soepel verloopt en dat helpt natuurlijk niet. Deze kwaliteit van Carlos zal voor hem goed uitpakken op de lange termijn."