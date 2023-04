Jan Bolscher

Vrijdag 21 april 2023 16:29

Carlos Sainz vertelt dat de geruchten dat hij in 2026 de overstap zou maken naar het nieuwe Formule 1-team van Audi hem irriteren. De Ferrari-coureur laat optekenen niet te weten waar deze speculatie vandaan komt.

Sainz zette een jaar geleden zijn handtekening onder een contract dat hem tot en met het seizoen van 2025 aan de grootmacht uit Maranello verbindt. Hoe zijn toekomst er daarna uitziet is logischerwijs nog niet duidelijk. De 28-jarige Spanjaard wordt regelmatig gelinkt aan een overstap naar Audi in 2026, dat vanaf dat seizoen de plaats van Alfa Romeo inneemt bij het Formule 1-team van Sauber. Het linkje tussen Sainz en Audi lijkt kort omdat de vader van Sainz, een rallycoureur met een indrukwekkende staat van dienst, momenteel onder contract staat bij de Duitse fabrikant.

Derde jaar bij Ferrari

In gesprek met de Spaanse krant Marca vertelde Sainz deze week dat hij voornemens is om nog lange tijd in dienst van Ferrari te blijven rijden. In zijn eerste twee jaren bij de illustere renstal eindigde hij op de vijfde plaats in het coureurskampioenschap. In 2021 was dat genoeg om boven teammaat Charles Leclerc te eindigen, maar afgelopen jaar moest hij het met enige marge afleggen tegen de Monegask. Momenteel staat hij na drie races opnieuw op de vijfde plaats.

Verzonnen en ongegrond

"Ik snap niet waarom mensen praten over wat er in 2026 kan gebeuren, terwijl ik nog een contract tot en met 2025 heb", liet Sainz optekenen. "Ik irriteer mij eraan dat er verzonnen en ongegronde geruchten naar buiten komen." Audi maakte onlangs bekend dat de krachtbron voor het seizoen van 2026 nog voor het eind van dit jaar getest moet gaan worden, waarmee een grote stap wordt gezet richting het toetreden tot de sport.