Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 22 april 2023 10:13

Jake Dennis heeft een aantal lastige races achter de rug, maar hoopt het tij in Berlijn te kunnen keren. De Brit stelt tegenover GPFans dat het doel voor dit weekend niet is om voor overwinningen en podiumplekken te vechten, maar juist om weer in het juiste ritme te komen en in de punten te finishen.

Dennis begon het Formule E-seizoen van 2022/2023 uitstekend, met een overwinning in Mexico-Stad, en twee tweede plekken in Saoedi-Arabië. Daarna sloeg het plotseling volledig om. De Brit eindigde in India en en Kaapstad buiten de punten en liet in São Paulo een DNF noteren. Het doel voor het raceweekend in Berlijn is dan ook duidelijk. "Om de streak te verbreken, absoluut", vertelt Dennis lachend tegenover GPFans. "Om te proberen terug te komen in de punten. We hoeven niet te proberen om de race te winnen of podiumplaatsen te behalen", benadrukt de Brit. "We moeten gewoon proberen om met mij en Andre weer een beetje ritme en consistentie op te bouwen binnen het team."

Dennis benadrukt dat het tot dusver ook geen vanzelfsprekend seizoen is geweest voor zijn teamgenoot. "Het is duidelijk dat hij het de laatste tijd ook behoorlijk moeilijk heeft gehad. Hij deed het hier vorig jaar heel goed, dus ik denk dat hij de baan goed kent en hier erg goed is. Hopelijk kan ik zelf een goede kwalificatieronde neerzetten en kunnen we allebei goede punten scoren, want ja, we moeten dit weekend groots scoren. We moeten weer op het goede spoor komen, niet alleen met mijn kampioenschap maar ook met het team."

Maximaliseren

Momenteel heeft Dennis een achterstand van 24 punten op Pascal Wehrlein, de leider in het kampioenschap. "Op de één of andere manier staan we nog steeds op de tweede plek in het kampioenschap. Hij [Wehrlein] heeft nu net iets minder dan een raceoverwinning [qua voorsprong], wat een gezonde voorsprong is, maar niets dat we niet kunnen oplossen." Er kan dit weekend natuurlijk nog van alles veranderen, aangezien er in Berlijn maximaal 58 punten te behalen zijn; 29 punten op zaterdag en 29 punten op zondag. "Betrouwbaarheid is altijd een ding, net als een incident, en er kan van alles gebeuren in de Formule E. Het zou op zondag moeten gaan regenen, dus hopelijk kunnen we daarvan profiteren en goed werk leveren", besluit hij.