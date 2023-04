Cassidy verwacht lastig raceweekend in Berlijn: "Wordt steeds moeilijker voor ons"

Kimberley Hoefnagel

Nick Cassidy verwacht dat het raceweekend in Berlijn erg lastig zal worden. De Nieuw-Zeelander stelt tegenover GPFans dat dit circuit al jaren een grote uitdaging vormt voor het team van Envision Racing, en dat een goed resultaat zeker geen vanzelfsprekendheid is.

Het Formule E-seizoen begon redelijk moeizaam voor Cassidy. De Envision-coureur wist in de eerste drie races van het seizoen slechts tien punten bij elkaar te sprokkelen, terwijl teammaat Sébastien Buemi er met 31 punten van doorging. Vanaf de E-Prix van Hyderabad, de vierde race van het seizoen, begon het tij echter te keren. De 28-jarige coureur kwam in India als tweede over de finish, in Kaapstad als tweede en in São Paulo weer als tweede. Drie achtereenvolgende podiumplekken, maar tot op heden geen overwinning. Gezien de huidige vorm van Envision Racing, zou een overwinning in theorie mogelijk moeten zijn. De grote vraag is dus of Cassidy dit weekend eindelijk zijn eerste overwinning van dit seizoen gaat pakken.

"Ik hoop het. De performance was goed, maar dit is de afgelopen twee jaar een erg moeilijk circuit voor het team en mijzelf geweest, dus ik denk dat het behoorlijk zwaar gaat worden", vertelt hij in Berlijn tegenover GPFans. Het Tempelhof Circuit is in ieder geval geen favoriet van de Nieuw-Zeelander. "Het is normaal. Ik zou niet zeggen dat er hier iets speciaals is, maar dat betekent niet dat het slecht is", legt hij uit. "Ik ben denk ik voor elk raceweekend blij. Omdat we een geweldige auto hebben, hebben we goede raceweekends. Ik ben excited om te racen. Het feit dat het een moeilijk circuit is geweest, betekent gewoon dat we wat meer werk moeten doen, moeten proberen te begrijpen waarom en proberen zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Hopelijk vertrek ik zondag met het idee dat het nu wél een goede baan is voor ons."

Envision v.s Jaguar

Envision Racing maakt gebruik van de aandrijflijnen van Jaguar. Opvallend genoeg, lijkt het klantenteam tot op heden meer uit het materiaal te kunnen halen dan de Jaguar-coureurs zelf. Cassidy verklaart: "Eerlijk gezegd denk ik dat ze gewoon heel veel pech hebben gehad. Ik vind de performance van Mitch [Evans] ook erg sterk. Ik denk dat hij het beste kwalificatie gemiddelde heeft van iedereen op de grid." Hoewel het Envision nu voor de wind lijkt te gaan, verwacht de 28-jarige dat dit spoedig gaat veranderen. "Het wordt steeds moeilijker voor ons als klant. Ik denk dat we het enige team zijn dat sinds de laatste race niet meer heeft getest. Ik heb geen simulatiewerk gedaan, niet getest en vergeleken met iedereen zal het op een gegeven moment waarschijnlijk pijn gaan doen. Dus het zal moeilijk worden om ze bij te blijven", besluit hij.