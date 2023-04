E-Prix van Berlijn: Vooruitblik, tijdschema en weersvoorspelling

Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 21 april 2023 18:02 - Laatste update: 18:17

De Formule 1 ligt nog één weekje stil, maar in de Formule E wordt er gelukkig weer gewoon geracet. In de elektrische klasse wordt dit weekend de E-Prix van Berlijn afgewerkt. Wat kunnen we verwachten van dit raceweekend?

Dit weekend is het Formule E-circus neergestreken in Berlijn voor de zevende en achtste rondes van het wereldkampioenschap 2022/2023. Het raceweekend in Berlijn wordt verreden op een uiterst bijzondere locatie: het Tempelhof Airport Street Circuit. Zoals de naam al doet vermoeden, was dit circuit in het verleden een vliegveld. Flughafen Berlin-Tempelhof werd op 8 oktober 1923 geopend in het hartje van de Duitse hoofdstad. De luchthaven moest op 30 oktober 2008 haar deuren sluiten, vanwege de uitkomst van een referendum onder de Duitse bevolking. Vandaag de dag wordt de locatie voornamelijk gebruikt als evenementenlocatie en natuurlijk als circuit.

De E-Prix van Berlijn staat al sinds het begin van de raceklasse op de kalender en wordt vrijwel altijd verreden op Tempelhof. Alleen in 2016 moest men uitwijken naar een andere locatie in Berlijn, omdat het vliegveld destijds werd gebruikt als opvang voor vluchtelingen. Een jaar later keerde Tempelhof echter weer gewoon terug op de kalender, zij het met een nieuwe lay-out. Het circuit is vandaag de dag 2.355 km en kent tien bochten. Het evenement is door de locatie erg bijzonder voor de aanwezige fans, aangezien er nog heel veel elementen bewaard zijn gebleven.

Wisselvallig weer

De weersomstandigheden in Berlijn zouden dit weekend voor een hoop interessante situaties kunnen gaan zorgen. Afgelopen donderdag wisselden zon en regen elkaar af. De vrijdag, die in het teken stond van mediaverplichtingen en de eerste vrije trainingen, was een uiterst zonnige, maar tegelijkertijd ook winderige, dag. De zaterdag lijkt eveneens een warme dag te gaan worden, terwijl er op zondag juist regen verwacht wordt. Mocht het op zondag inderdaad gaan regenen, dan is een groot deel van de data die tijdens de kwalificatie en race op zaterdag verzameld is in feite niet meer relevant en moeten alle teams vanaf nul beginnen.

Frijns op jacht naar punten

Robin Frijns gaat dit weekend op zoek naar zijn eerste punten van het seizoen. De Nederlander raakte tijdens de eerste race van het seizoen betrokken bij een crash, waarbij hij zijn pols brak. Hierdoor moest hij de daaropvolgende vier races aan zich voorbij laten gaan. In Sāo Paulo keerde hij terug, maar eindigde hij buiten de punten. De coureur uit Maastricht is erop gebrand om dit seizoen zijn eerste punten te pakken, maar weet dat dit geen gemakkelijke klus gaat worden.

"Sao Paulo was echt weer terug wennen. Ik hoop gewoon toch wel ergens in de punten te gaan eindigen en P10 is voor ons in de punten. Het is voor ons al het hele jaar een moeilijk verhaal geweest om in de punten te eindigen, we hebben geen enkel punt gescoord. Ik kan niet zeggen 'we staan er goed voor' of 'we staan er slecht voor'. Voor hetzelfde geld rijden we P10, voor hetzelfde geld rijden we P20, maar we rijden sowieso niet in de top vijf. "

Kampioenschapsstrijd

Pascal Wehrlein staat momenteel bovenaan het kampioenschap met 68 punten. De Duitser heeft een comfortabele voorsprong van 24 punten op de nummer twee. Echter kan er na de twee races die dit weekend gepland staan een hoop veranderen. De rest van de top vijf zit namelijk niet allen dichtbij Wehrlein, maar vooral ook dichtbij elkaar. Jake Dennis staat op P2 met 62 punten, Nick Cassidy op P3 met 61 punten, Jean-Éric Vergne op P4 met 60 punten en António Félix Da Costa op P5 met 58 punten. Hierdoor ligt het kampioenschap wagenwijd open, en staat er dit weekend dus een hoop op het spel.

Rookietest

Aankomende maandag staat er een speciale test gepland, waarin uitsluitend Formule E-rookies hun opwachting zullen maken. Hierin zullen we een aantal bekende gezichten zien - zo zullen onder andere Daniil Kvyat Felipe Drugovich, Jack Aitken en Robert Shwartzman hun opwachting maken. Ook zullen een hoop minder bekende namen de kans krijgen om zichzelf te bewijzen.

Tijdschema

VT2: zaterdag 22 april 08:05 - 08:55

Kwalificatie Berlin E-Prix 1: zaterdag 22 april 10:40 - 11:55

Berlin E-Prix 1 - zaterdag 22 april 15:03 - 16:30

VT3: zondag 23 april 08:05 - 08:55

Kwalificatie Berlin E-Prix 2: zondag 23 april 10:40 - 11:55

Berlin E-Prix 2 - zondag 23 april 15:03 - 16:30

De vrije trainingen zijn te bekijken via het YouTube-kanaal van de Formule E en Discovery+. De kwalificaties zijn te bekijken via Ziggo Sport, Ziggo Sport Racing en Discovery+. De races zijn te bekijken via Ziggo Sport, Ziggo Sport Racing, Discovery+ en Eurosport 2.