Jan Bolscher

Vrijdag 21 april 2023 21:00

Het Formule 1-team van Ferrari neemt geen updates mee naar het raceweekend in Azerbeidzjan. Dat vertelt teambaas Fred Vasseur. In de daaropvolgende races wordt de SF23 echter wel flink onder handen genomen.

De nood is hoog bij Ferrari. Na het nulpuntenresultaat in Australië door de uitvalbeurt van Charles Leclerc en veelbesproken tijdstraf voor Carlos Sainz is de Italiaanse grootmacht naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap gezakt, achter Red Bull Racing, Aston Martin en Mercedes. Sainz moet het ondertussen doen met een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, met Leclerc nog verder naar achteren op P10. Er is dan ook sprake van één van de slechtste seizoensstart ooit voor de illustere renstal. Een flinke zak met punten in Azerbeidzjan is daarom broodnodig.

Geen updates in Bakoe

Fans hadden daarom gehoopt dat Ferrari en Bakoe met een aantal updates aan de SF23 op het circuit zou verschijnen, maar niets is minder waar, zo blijkt uit de woorden van Vasseur: "Ik denk dat er een meerdere updates aan zullen komen, maar niet in Bakoe", klinkt het. "In Bakoe hebben we het aerodynamische pakket voor de downforce en met de sprintrace is het geen gemakkelijk weekend. Maar voor Miami, Imola, niet Monaco, maar wel Barcelona... elke race zal er een update op de auto zitten."

Juiste richting gevonden

De Fransman vervolgt: "We houden ons aan het plan, maar we hebben een aantal aanpassingen gedaan wat betreft de balans en het gedrag [van de auto]. De auto was veel beter in Melbourne en we zullen in deze richting verder gaan. Ik weet niet of je kan spreken van... Het is geen B-auto, als je het zo wil noemen. We zullen niet met iets compleet nieuws komen. We blijven deze updaten en zullen proberen de auto ook flink te updaten."